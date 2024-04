La previa del Avilés - Marino: Derbi de necesidades

Avilés y Marino celebran el derbi de las urgencias. Aunque suene a tópico, ninguno de los dos conjuntos puede permitirse un tropiezo, porque supondría una piedra de tamaño colosal en el camino a cumplir sus objetivos. Los primeros necesitan los tres puntos como el comer si quieren seguir soñando con meterse en el play-off. Los segundos, o ganan o se meten en un aprieto a la hora de conseguir la permanencia. Por eso las espadas estarán a las 18.00 horas en el Suárez Puerta en todo lo alto en un duelo al que ninguno le vale el empate si no quieren que su campaña se vaya prácticamente al garete.

"5% de posibilidades, 95% de fe". Ese ha sido una de las frases más repetidas por los aficionados blanquiazules en los últimos días. Y es que, tras las últimas dos derrotas ante Zamora y Rayo Cantabria, el sueño de colarse en los puestos de promoción parece lejano, pero los seguidores avilesinos no quieren perder la esperanza. Parte de ese cinco por ciento de posibilidades pasa por sacar los tres puntos en el derbi y, para ello, Manolo Sánchez Murias podrá volver a contar en defensa con Julio Rodríguez, que regresa tras cumplir su sanción. Con el que no podrá contar es con Zubiri, sancionado hasta el duelo ante el Ourense. Con el regreso del mierense se avecinan cambios en la zaga, con Orfila como probable sacrificado en el once. En ataque todo apunta a que seguirá la misma línea del once visto ante el Rayo Cantabria, con Natalio en la mediapunta en detrimento de Davo Fernández, que esperará su oportunidad desde el banquillo.

Posibles onces titulares / LNE

El gijonés ya vivió en sus propias carnes el gran nivel que puede ofrecer el Marino, ya que en el encuentro de la primera vuelta los gozoniegos fueron protagonistas absolutos del encuentro. En aquel partido Álvaro Fernández tuvo que vestirse de superhéroe para que los avilesinos no acabasen derrotados, ya que todas las ocasiones de peligro eran del conjunto marinista.

Que se repita esa imagen es lo que buscará Sergio Sánchez tras conseguir una victoria balsámica el pasado domingo ante el Oviedo Vetusta. El Marino estaba sumido en una serie de malos resultados que le ha asomado a la zona de descenso, pero esos tres puntos han sentado como agua bendita para un equipo que sigue lastrado por las bajas. El sierense no podrá contar con Nacho Matador para el derbi, ya que debe cumplir ciclo de tarjetas, por lo que estará obligado a completar la convocatorio con varios juveniles.

El derbi comarcal puede, cuando el árbitro pide el final, sentenciar la temporada de uno de los dos participantes en la contienda. Pero antes ambos conjuntos prometen dar el do de pecho para no acabar en el bando de los derrotados. El Suárez Puerta dictará sentencia.

