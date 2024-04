El piragüismo decide sus billetes para los Juegos: El K-4 de la gijonesa Sara Ouzande ya tiene pasaporte olímpico para Paris

El cuarteto formado por la asturiana Sara Ouzande Iturralde (UCAM), la extremeña Estefanía Fernández González (Iuxtanam Monteoro) y las gallegas Carolina García Otero (Náutico de Sevilla) y Teresa Portela Rivas (UCAM) ya tienen el pasaporte para defender los colores del combinado nacional de España en K-4 500 metros en la Olimpiada de París tras ganar a primera hora de la matinal de hoy, miércoles, el selectivo nacional organizado por la Real Federación Española de Piragüismo en aguas del embalse de Verducido (Pontevedra).

El barco que lleva a Sara de "marca", que fue medalla de bronce en el último Campeonato del Mundo de sprint, invirtió en cubrir esa distancia del medio kilómetro un tiempo de 1.35.334, superando al otro K-4 500 metros español, tripulación compuesta por las asturianas Lucía Val Cerdeira (Rías Baixas-Boiro) y Carla Corral de Coro (SD Santiagotarrak), la valenciana Bárbara Pardo Más (Penya Piragüista Antella) y la vasca Nerea García Zabalegui (SD Santiagotarrak), quienes emplearon 1.37.954.

Otro tanto de lo mismo aconteció en categoría masculina, pues, Saúl Craviotto Rivero (UCAM), Carlos Arévalo López (UCAM), Marcus Cooper Walz (Náutic Portopetro) y Rodrigo Germade Barreiro (UCAM), vigentes subcampeones olímpicos, también se impusieron en ese selectivo en Pontillón de Castro en K-4 500 metros, parando el cronómetro en 1.22.794. Por detrás, a tan sólo 804 milésimas, el barco conformado por Álex Graneri Larrea (Náutico de Palma), Lázaro López de Haro (AD Pinatarense), el asturiano Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo) y Carlos García Ruíz (Náutico de Sevilla).

El sprint olímpico español decide estos días sus plazas para los Juegos de París 2024, en unas exigentes pruebas en las que se van a corroborar los nombres de los deportistas que colocarán sus nombres en las embarcaciones ya clasificadas para el evento de este próximo verano. No en vano, España ya cuenta, como barcos clasificados para los Juegos, con ocho de los 10 posibles. De este modo, tiene el billete olímpico en las categorías K-2, K-4 y C-2 500 más el K-1 1.000 masculino y el K-4, K-1 y C-2 500. Aparte, el C-1 200 femenino, el C-1 1.000 masculino y el K-2 500 femenino se podrán obtener en la próxima Copa del Mundo de Szeged (Hungría) en la segunda semana de mayo.

Lo que se juegan en Verducido (Pontevedra) en estas jornadas los palistas españoles, es el trabajo realizado en los últimos tres años, unas pruebas más que importantes ya que el viernes a última hora se conocerá, casi en su totalidad, la composición del equipo olímpico español de piragüismo. Mañana, jueves, se disputarán dos rondas de semifinales de la categoría C-1 1.000 masculina, donde solo los cuatro primeros llegarán a la final. En el K-1 1.000 masculino, serán tres las semifinales donde solo los tres primeros de cada una de ellas se meterán en la final. Y el mismo sistema se utilizará en el K-1 500 y el C-1 200 femenino.

Por último, el viernes, 12 de abril, será el turno de las finales del C1 200 femenino y también de las finales del K-2 500 masculino y femenino, con lo que se pondrá el punto y final al selectivo olímpico.

El piragüista catalán Saúl Craviotto, afincado en Asturias, donde ejerce como Policía Nacional, por su parte, afrontará el próximo verano en París su quinta participación en unos Juegos Olímpicos a bordo del K4 500, con el que buscará convertirse en el deportista español con más medallas olímpicas, algo que, no obstante, no le quita el sueño. "He estado en cuatro Juegos Olímpicos y en todas he sacado medalla, por eso mentiría si dijese que no voy a por una nueva medalla. Vamos con la máxima ambición, pero también sé que los franceses, alemanes, ingleses… todos van a por lo mismo", afirmó a los periodistas.

En Tokio, Craviotto igualó al también palista David Cal como el deportista español con más medallas -cinco- después de colgarse la de plata junto a sus compañeros Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. Por delante, tiene el reto de ser el único con seis "chapas" olímpicas. "Siempre he dicho que para mí el número de medallas no es lo más importante porque hay deportes en los que se puede doblar. Por ejemplo, en natación te puedes volver de unos Juegos con 4 o 5 medallas y uno que corra el maratón solo aspira a una", recordó.

Por ello, el deportista español más laureado en unos Juegos Olímpicos señala que lo que más valora de su exitosa carrera es "haber estado en cinco Juegos Olímpicos diferentes" y haberse mantenido "tanto tiempo a un nivel tan alto". Tras imponerse en el selectivo nacional celebrado este miércoles en el Embalse de Pontillón de Castro (Pontevedra), Craviotto confesó que todavía están lejos de su mejor rendimiento. "Nuestros rivales nos lo han puesto muy difícil, eso demuestra el nivel de nuestro piragüismo. Todavía faltan cien días para la prueba de París, por eso nuestro objetivo no era llegar hoy al máximo nivel. Para estar a tope en agosto hay una serie de planificación y picos de forma que tenemos que seguir", explicó.