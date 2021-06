La opinión del día sobre el Oviedo, el Sporting y la Eurocopa: El poder de los ex

El plan es buscar diamantes, pulirlos, mostrarlos en el escaparate del primer equipo y luego hacer caja con ellos una vez que queda poco para que se acabe la obligación de entregar a viejos acreedores el dinero de los traspasos. El Oviedo asturianiza su estructura después de intentar alcanzar el éxito a base de talento foriato. Mientras, el fútbol asturiano ya sabe lo que le toca el fin de semana del 10 de octubre: derbi y olé.

Sí, el inicio de la Liga está a la vuelta de la esquina. No es broma, lo hará en plena “operación salida” de la segunda quincena de agosto, así que precaución, amigo conductor, que no se puede estar con un ojo a la carretera y con otro al móvil sufriendo por el minuto y resultado. Mientras, en la Eurocopa de las mil sedes, España sueña en suizo al tiempo que la Francia de Mbappé, la que lo iba a ganar todo, se desangra tras su eliminación: ya se pegan entre sí hasta los papás y las mamás de las estrellas. Los hay que no saben perder. Y otros, tampoco ganar.