La opinión del día sobre el Sporting y el Oviedo: El regreso del torneo de barrios

Como la risa va por barrios, hay en algunos en los que se celebra el hundimiento del Sporting. Ya saben, ¡que corra el Codorniu y los palitos de cangrejo con sabor a caviar! Porque, si el Oviedo gana en Butarque, puede haber sorpasso. A falta de cotas mayores, la jornada de este fin de semana devuelve al primer plano el torneo de barrios. Mala señal para unos y otros, ya que si solo nos queda la Copa Principado es que se avecina un curso con bostezos, muchos bostezos.

Porque, y siempre, como en los sucesos, supuestamente, parece complicado que esta temporada Oviedo y Sporting vayan a meterse en problemas. Pero, ojo, siempre supuestamente. Sin duda, los que peor pinta tienen a estas alturas son los rojiblancos, con una racha a la que nadie encuentra explicación. Por eso, las parroquias, antes hasta los topes de fieles que repetían la letanía de “Gallego es mi pastor”, empiezan a parecerse a un pueblo fantasma del spaghetti western. Nada raro en el planeta “fúrgol”, donde la línea que marca el éxito y el fracaso, como diría el gallego, “ten días”.

Pero en días así, en días en los que da la sensación de que por El Molinón pasó el mejor Barça de Guardiola disfrazado de filial de la Real Sociedad, mejor no sacar a pasear, por ejemplo, los arbitrajes, tal y como hizo Gallego tras el partido. Y no es la primera vez, pero... De todas formas, no parece que el técnico catalán se haya quedado sin crédito en la zona abuhardillada de Mareo. Ya se sabe que la propiedad no es partidaria de ejercer de Billy el Niño a las primeras de cambio.

Por lo demás, día de partido para los azules. Regresa el Cuco a Butarque, donde protagonizó una de sus revoluciones. De aquella no sirvió de mucho. Pero ahora está en juego acercarse al play-off y toca recuperar fuera lo que tan fácil se va en el Tartiere. Porque, lo dicho, la risa va por barrios. Y por torneos.