La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: dolor, puntos y renovación

La tragedia golpeó ayer de forma brutal al deporte asturiano con la muerte de dos enamorados del motor como eran Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez. Los múltiples sistemas de seguridad con los que son dotados los coches y los pilotos no pudieron salvar la vida de los dos ovetenses debido a un infortunio como una indisposición en plena carrera. En momentos así poco más se puede hacer que acompañar a las familias en su dolor y en el vacío que dejan las dos muertes. Por lo demás, en lo menos importante en momentos así, pues el Oviedín del Almirante Cervera dio un paso casi definitivo hacia la salvación tras su victoria ante el Lugo. Por fin, por fin, los azules lograron marcar dos goles. Otra prueba superada. Ahora Pachuca y el técnico azul ya se podrán sentar a hablar con calma de lo que ambas partes quieren: si renovar o separar sus caminos. Si hay fumata blanca, es seguro que empezará otra negociación, la de diseñar una plantilla de garantías para no pasar apuros e intentar dar ese salto hacia los puestos de privilegio que tanto se les resisten a los carbayones tras su regreso a Segunda. Y ya van unos cuantos años. Mientras, en Gijón esperan seguir el mismo camino de los hermanitos capitalinos y darle cera al Alavés, que no lo pondrá fácil. Otra semana más que concluye camino del calorcito y la tumbona, ¿oyisti, güey?