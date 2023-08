La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Camino de las dudas

Intenso fin de semana el que se nos viene encima: últimos amistosos de los dos grandes de la madreñina "furgolística" antes de que empiece lo de verdad, Descenso del Sella, Hípico en Gijón, Xiringüelu... ¡La de mi madre! Luego, y ya en lo que se refiere a la pelotina, Oviedo y Sporting arrancarán su participación en la Liga 2023-24 viajando. No debería haber problema, ya que los muchachos deberían estar acostumbrados tras una pretemporada en la que acumularon kilómetros y kilómetros por eso de la gira mexicana de Orlegi y Pachuca. Por lo demás, en la casa azul presentaciones por triplicado (Alemão, Paulino y Mario Hernández) y nuevo fichaje mediático (Seoane).

Mientras, a 28 kilómetros los hay que lloran por la marcha de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos y los que no entienden que la criatura cambie Gijón por la ciudad en la que Goya pasó sus últimos años, que en la villa está la mejor playa, el mejor skyline y el mejor proyecto deportivo del mundo conocido. MAR, con #hashtag o sin él, tendrá así que inventar una alternativa para la sala de máquinas mientras la familia orlegiana le busca (o no) un recambio. Y es que sigue la preocupación por la falta de refuerzos –sin olvidar que la operación salida no arranca– de una plantilla de la que se espera mucho más tras dos temporadas infernales. Ya queda menos para comenzar a despejar dudas o generar alguna más, ¿oyisti, güey?