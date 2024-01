La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: El arte de la estrategia y una película de serie Z

Sigue declarado el estado de felicidad en parte, solo en parte, de la madreñina "furgolística". La jornada podría haber sido completa si no llega a ser por la derrota del Sporting, aunque los dos grandes del balón astur viven en las alturas una vez que el Oviedo ha llegado a la orilla tras remontar los puntos perdidos en su mal arranque liguero. Ahora toca lo complicado de verdad, que es mantenerse y no ser víctimas del bajón que suele llegar tras un pelotazo descontrolado de adrenalina. El fin de semana "furgolístico" lo cerró el Sporting con MAR botando en la banda a lo Cholo Simeone y luego viviendo su primera derrota del curso en casa.

El Molinón ha dejado de ser inexpugnable. Y eso que estuvo amarrado cuando menos un punto. Hubo que tirar de la pizarra de la estrategia y del pinball en el que se suelen convertir este tipo de jugadas cuando el área está superpoblada de piernas, brazos y cabezas para abrir la lata. Pero el Racing de Ferrol es el equipo revelación de la categoría por algo: remontada y depresión en Gijón. Pase lo que pase la próxima jornada, el derbi que se avecina en quince días será de esos en los que por fin habrá algo feliz en juego para los dos contendientes, situación que no se producía desde la oscura noche de los tiempos.

Por lo demás, el barcelonismo y asimilados siguen dándole vueltas a la huida en diferido de Xavi, otro entrenador con ADN Barça y leyenda del club que acaba siendo devorado por las exigencias de un guion para el que no hay ni actores, ni directores de prestigio, ni –y eso es lo peor– presupuesto. Unos venden que hay para una película de Oscar cuando, en realidad, no hay pasta ni para los bocadillos, así que esto no pasa de ser un bodrio de serie Z. Pero, como hay público para todo, la cinta seguirá en nuestros cines, ¿oyisti, güey?