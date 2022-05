La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha instado este martes a mirar para otro lado y eludir las alarmantes conclusiones que se derivan del informe de Hacienda que reconoce que la inversión real en Catalunya el año pasado equivale al 35% de lo presupuestado y que en Madrid ese porcentaje es del 187,3%. "No podemos establecer un relato exclusivamente en torno a las frías cifras. Desde el 2008, este Gobierno ha invertido en Catalunya más que en ninguna otra. Hemos de hacer un análisis proyecto por proyecto y ver la situación de cada uno de ellos cuando llegó el actual Gobierno". La ministra ha hecho estas declaraciones en el acto de inauguración oficial del Salón Internacional de la Logística (SIL), en olor de multitudes y tronar de polémica. Y en el mismo escenario, el secretario de Territori i Mobilitat del Govern, Isidre Gavín, ha denunciado que los inoportunos datos que evidencia Hacienda son "inadmisibles": "Durante todos estos años van pasando gobiernos de diferentes colores y esto no solo no cambia sino que se consolida y empeora". Según Gavín, la no ejecución de las inversiones previstas "deja tiradas a las empresas, a las infraestructuras y a los ciudadanos que las usan" por lo que es necesario abordar "una profunda reflexión".

Sánchez ha tirado balones fuera con elegancia y sonrisas pero lo abrumador de los datos evidencia culpas de muchos y vergüenzas de todos. "Las comparaciones entre autonomías solo con las cifras no transmiten la realidad de como están avanzando los proyectos, no se transmite el compromiso y la voluntad del Gobierno y de mi ministerio con Catalunya", ha opinado Sánchez. Comisión con el Govern Y tras el reconocimiento a medias de las culpas, Sánchez ha instado al Govern "a que se siente en el marco del acuerdo presupuestario para acordar una comisión y hacer el seguimiento de los proyectos de infraestructuras. Estamos esperando que ERC nombre a sus representantes en esa comisión". Existe el resquemor en el Gobierno de que la evidencia denunciada repetidamente desde hace años de déficit inversor empaña una situación de crecimiento económico y perspectivas de inversiones millonarias en los próximos años de la mano de los fondos europeos. La inoportunidad de los datos de Hacienda contrasta con la relevancia del momento para las inversiones. Cierto que el trazado del Corredor Mediterráneo por la costa de Tarragona puede llegar a ser la gran metedura de pata para la historia de la provincia con la excusa de urgencias que no se han traducido al final en rapidez ni alternativas lógicas a un trazado que destruye el potencial turístico y menosprecia a los habitantes en pro de los intereses de las empresas. Pero las críticas al Govern catalán, sobre la influencia de la falta de consensos internos en el retraso de inversiones, no son suficientes para justificar la alarmante falta de inversiones en Catalunya que dependen del Estado. Sánchez reiteró este martes la necesidad de reemprender relaciones con el Govern: "Me gustaría un discurso sosegado y riguroso y establecer reuniones técnicas para poder avanzar y desbloquear proyectos que están parados por falta de consenso en los municipios", explicó Sánchez. Y llegó más allá en el discurso de cifras, datos y porcentajes: "En el primer trimestre hemos licitado en torno al 160% más que en el mismo trimestre del año pasado en Catalunya. El incremento de la ejecución de Madrid del año pasado viene explicado por el pago de responsabilidades patrimoniales de autopistas en Madrid. Es tentador aislar esas cifras pero no dibuja la realidad". Rodalies y el contrato programa Y sobre las inversiones en trenes, el ventilador de las dudas llega si se habla del contrato programa de Rodalies y que el Govern parece reacio a conceder a Renfe, aunque es la compañía con mayor capacidad financiera para acometer las reformas necesarias. Para algunos, si Renfe hubiera acordado ya el contrato con la Generalitat se hubieran invertido 112 millones de euros en compra de trenes de alta capacidad. La paralización de ese concurso ha causado que las inversiones hayan sido cero. La culpabilidad de esta situación es discutible. Para Sánchez, "muchas de las inversiones son complejas, con periodos de estudio y licitación amplios. No es como fabricar tornillos o lápices, las obras en infraestructuras son difíciles, con periodos de planificación elevados. Desde el 2008 estamos movilizando recursos. Como Gobierno no vamos a prometer nada que no podamos cumplir". Los Presupuestos del Estado son por ahora más proyecto que promesa.