UGT replica a la hostelería de Asturias que "si faltan trabajadores es porque no hay salarios decentes y jornadas completas"

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha asegurado este jueves que "si no hay suficientes profesionales en la hostelería es que no hay salarios decentes ni jornadas y cotizaciones a tiempo completo". Fernández Lanero ha replicado así a las declaraciones de ayer del presidente de la patronal Otea, José Luis Álvarez Almeida, en las que lamentó que "este verano habrá muchos negocios que no podrán abrir terrazas, espacios de barras y salas por falta de personal".

El responsable de UGT también ha señalado que "no vale quejarse en el mes de junio" de la carencia de profesionales, ya que, a su juicio, "la planificación de la hostelería hay que hacerla mucho antes". "Asturias tiene 60.000 parados que quieren trabajar y que no son unos vagos", ha remarcado Fernández Lanero. El pasado 27 de febrero, el sector hostelero asturiano, en el que trabajan unas 20.000 personas, firmó su convenio colectivo para los próximos cinco años. El acuerdo fija una subida salarial del 15%: del 3,5% en 2023 y 2024, del 3% en 2025 y 2026, y del 2% en 2027.