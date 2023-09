El PP y las Cámaras cargan contra Peláez por su defensa del impuesto de Sucesiones

En el PP y en el sector empresarial asturiano no han sentado bien las palabras que el nuevo consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, manifestó el domingo a LA NUEVA ESPAÑA al afirmar que «hay pocos impuestos más justos que el de Sucesiones y Donaciones», ya que el tributo «ayuda a evitar una sociedad de castas familiares». Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón tildaron ayer de «desafortunadas» las declaraciones de Peláez, mientras que el diputado autonómico del PP José Cuervas-Mons reprochó la «ideología socialista rancia» del consejero en materia tributaria.

«Es verdad que Peláez es un inspector de la Agencia Tributaria y hay que darle una oportunidad, y hay días en que uno está más afortunado con las palabras que otros, pero no comparto algunas expresiones que utilizó; a mí ese término de ‘castas’ no me gusta. Son empresarios con una trayectoria y crean empleo y actividad», argumentó el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres. «Nosotros reivindicamos la inteligencia fiscal frente a la ideología fiscal. La armonización fiscal es absolutamente necesaria porque, si no, algunos territorios pueden verse en dificultades y perder competitividad al haber otros que actúan con otra política, y es cierto que la deslocalización fiscal provoca que muchas familias se vayan a vivir fuera de Asturias», señaló Paniceres, que invitó a realizar «una reflexión serena, sin estridencias, y analizar bien los datos».

Félix Baragaño, al frente de la entidad cameral gijonesa, subrayó que «los empresarios no quieren estar mejor ni peor que nadie, pero para poder desarrollar su actividad normal tienen que tener unas condiciones similares a las de las comunidades autónomas de nuestro entorno». «Nos resulta imposible entender ese tipo de denominaciones sobre los empresarios, porque una de las cosas más valiosas que tiene Asturias son las familias empresarias, que llevan generaciones sosteniendo compañías que hacen todos los esfuerzos posibles por seguir en el territorio, a las duras y las maduras», afirmó.

Por su parte, en una rueda de prensa celebrada en la Junta General, Cuervas-Mons aseguró que el Grupo Parlamentario Popular «nunca va a llegar a un acuerdo con la posición que tiene el PSOE» en política fiscal, puesto que «el consejero no ha hecho consideraciones técnicas, sino que está cargado de ideología».