El alza de los tipos de interés de referencia del último año y medio para combatir la inflación sigue disparando los beneficios bancarios hasta niveles sin precedentes. El Banco Sabadell ganó 1.028 millones de euros entre enero y septiembre, un 44,9% más y una cantidad mayor que el beneficio anual completo de cualquier ejercicio desde su fundación en 1881. La entidad, además, ha estimado este jueves que cerrará 2023 con una rentabilidad sobre el capital tangible del 11,5%, lo que implica que obtendrá unas ganacias de unos 1.300 millones, muy por encima de los 859 millones de 2022 y de su mayor resultado histórico (los 908,39 millones obtenidos en 2006, plena burbuja inmobiliaria). De hecho, ha anunciado un dividendo a cuenta de dicho resultado de 0,03 euros por acción, un 50% más que el año pasado.

Pese a todo ello, su consejero delegado, César González Bueno, ha defendido que "no son beneficios que se puedan considerar excesivos porque no remuneran suficientemente el capital" de la entidad. La prueba, ha argumentado, es que el banco -como casi todos sus competidores- sigue valiendo en bolsa menos que su supuesto valor contable, un indicio de que los inversores estiman que no alcanza la rentabilidad que le exigen (18 o 19%).

El mensaje tiene una evidente clave política, después de que PSOE y Sumar haya pactado convertir el 'impuesto' a la banca de temporal a permanente, si bien el ejecutivo ha evitado valorar directamente ese acuerdo y se ha remitido a las críticas que expresó en el momento de su creación. Sobre lo que sí se ha pronunciado -mostrando su disconformidad- es sobre el acuerdo de los dos partidos para ampliar el Código de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados en apuros: "Solo hacen falta unas guías muy claras cuando nuestros intereses y los de los clientes son distintos, pero no es el caso".

2024 aún mejor

Para 2024, el banco prevé una mejora adicional del beneficio y la rentabilidad, si bien con un crecimiento "no tan abultado" una vez los tipos de interés de referencia están comenzando a estabilizarse. Su director financiero, Leopoldo Alvear, ha apuntado que los ingresos por el alza de tipos del crédito seguirán aumentando al menos durante la primera mitad del año, e incluso ha mostrado sus dudas sobre que el mercado acierte al prever reducciones de tipos en el segundo semestre.

Al mismo tiempo, el banco no prevé en aumento significativo de los intereses que paga a sus clientes pese a la cuenta corriente online remunerada al 2% que acaba de lanzar para tratar de robar clientes a la competencia. De hecho, espera obtener una rentabilidad mayor a ese 2% colocando los recursos que capte en productos como la deuda pública. Tampoco anticipa un alza significativa de la morosidad, a lo que se suma que en 2024 ya no tendrá que abonar entre 150 y 200 millones al Fondo de Garantía de Depósitos español y al Fondo Único de Resolución europeo.

Más rentabilidad del cliente

El alza de los tipos oficiales ha propiciado que el margen de intereses del Sabadell (diferencia de ingresos por lo cobrado y lo pagado a los clientes) se disparase un 29% hasta septiembre. Los bancos siguen arrastrando los pies en la remuneración de los depósitos, con lo que el margen de clientes de la entidad (diferencia entre el tipo medio de los créditos y los depósitos) ha aumentado en un año del 2,32% al 2,99%.

Ello ha más que compensado la caída del volumen de créditos (3,3%), provocada por el menor saldo de hipotecas y préstamos a empresas ante el deterioro de la economía y el endurecimiento de la política monetaria. Los recursos de clientes también han bajado (0,8%) por el descenso del saldo acumulado en cuentas corrientes (7,6%), compensado solo parcialmente por los mayores depósitos a plazo.

El 'impuesto' a la banca (156 millones) y la menor facturación por comisiones (-6,3%) provocó que la mejora de los ingresos totales se moderase al 13,8%. Con todo, el limitado aumento de los costes (4,8%) y la caída de las provisiones para afrontar futuras pérdidas (-3,8%) facilitó que el resultado antes de impuestos se disparase un 47,5%. El mayor pago del impuesto de sociedades al no ser deducible el gravamen a la banca (60,4%) explica que la mejora final del resultado fuese del 44,9%. La filial británica TSB aportó 161 millones de euros a dichas ganacias, un 72,9% más y el 15,7% del total. El grupo cerró septiembre con un capital del 13,13%, una rentabilidad del 11,59% y una morosidad del 3,54%.