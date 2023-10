Héctor Gómez: "No está en la hoja de ruta que los atentados condicionen al turismo por la guerra de Israel"

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez (Guía de Isora, Tenerife ,1978), inauguró ayer el Foro Europeo de Turismo. El exdirector de Turespaña y exportavoz socialista en el Congreso asumió la cartera ministerial hace siete meses, relevando a Reyes Maroto.

En Mallorca se ha celebrado una contracumbre turística: la sociedad civil se rebela contra un turismo que margina a los residentes, colapsa el territorio y contamina. ¿Cuál es su mensaje para este movimiento?

En esa dirección ya estamos trabajando y todo lo que sean plantear propuestas para la gestión pública, público-privada, adoptar decisiones que nos permitan orientar las cuestiones que puedan estar ocasionando tensiones en el territorio, pues bienvenidas sean. En el foro y la reunión informal de ministros estamos trabajando en la vertiente de sostenibilidad económica, social, medioambiental. Gran parte de los fondos europeos están destinados a este proceso de transición, y nosotros desde el propio Ministerio vamos a destinar fondos también para cumplir esos dos grandes objetivos de transición y de digitalización en el marco turístico. ¿Hay aspectos a mejorar? Sin ninguna duda. Como el ámbito de la formación, el empleo. Es muy importante que en el marco europeo la propia Comisión incorpore el turismo como eje troncal de gestión. Las manifestaciones, propuestas, bienvenidas sean. Hay que poner en valor la industria turística desde una componente de generación de empleo, de actividad económica, sin negar que hay aspectos de mejora.

¿Más allá del debate que aporta el foro europeo?

Aborda los principales retos que tiene la industria. Sostenibilidad, alquiler vacacional, cómo estamos en un cambio de paradigma de la industria turística, cómo la Covid-19 ha provocado que todos los indicadores en gasto en destino los estemos superando respecto a 2019 y los nuevos criterios de colaboración público-privada que debemos adoptar. E incorporamos la digitalización, modernización de la oferta alojativa y de la oferta complementaria. España, como país líder de referencia como destino turístico, tiene un camino muy importante ya hecho, pero los aspectos en materia de transición debemos incorporarlos. Habrá una partida de 1.000 millones de fondos europeos para ayudar en ese proceso de modernización, transición y digitalización.

¿Es una nueva partida?

Sí. Estamos articulando los criterios y estará a disposición ya del sector directamente orientado a iniciativa privada. Ya hemos gestionado más de 3.000 millones de euros en los fondos de sostenibilidad, con las comunidades autónomas, ayuntamientos, administraciones insulares. Es muy importante ir de la mano de la iniciativa privada en inversiones y en el intercambio de conocimiento. En Baleares cuentan con una industria muy potente que lidera también en el ámbito nacional, y si no vamos de la mano no se entiende que podamos llevar a cabo el proceso de transformación para mejorar criterios de empleo y en el gran desafío de la formación profesional para turismo.

Si no lo tienen es porque no quieren. Existe un marco temporal establecido por la Comisión, trabajamos buscando siempre soluciones. Prueba de ello son algunos de los Pertes que hemos flexibilizado para que los fondos se ejecuten en un 100 %. No es buena señal utilizar el turismo como arma arrojadiza. Lo más fácil es responsabilizar a los demás de aquello que debemos gestionar. Invito a la interlocución directa. Los fondos europeos no se puede convertir en un problema, todo lo contrario. Si hubiera algún tipo de tensión en el plazo, siempre estamos abiertos a interlocutar con la Comisión Europea y buscar soluciones.

¿Hay un norte claro en la política turística de los Veintisiete?

Hemos trasladado que debe tener identidad propia, un espacio en el presupuesto de la Comisión, porque debemos asumir muchos retos y, evidentemente, que la voz del turismo sea atendida en el principal marco de decisiones estratégicas en movilidad, en inversiones o en política exterior. Queremos que la Comisión adopte como suyo el liderazgo en política turística: el desarrollo de directivas y reglamentos que ayuden a los Estados miembros a atender sus principales urgencias, como la del alquiler vacacional.

¿Qué aportará el reglamento europeo de alquiler vacacional?

Nos incorpora un control para compartir una br de datos y control de las plataformas sobres las viviendas, habitaciones, que se suban a las grandes plataformas. La directiva de servicios digitales nos ayuda también en ese campo. Tiene que ir acompañado de determinadas decisiones nacionales y autonómicas, pero en el campo europeo es una realidad.

¿Para qué servirá si las competencias son estatales, regionales o locales?

Es uno de los aspectos clave dentro del criterio que queremos establecer de control de la oferta de alquiler vacacional. Por otro lado, está el régimen que se establece en las comunidades autónomas, a la hora de dibujar la viabilidad o no de la actividad identificando la realidad local. Si nosotros establecemos un marco que regule la utilización de las plataformas y evitar la competencia desleal con oferta que no cumple con una normativa en vigor, estaremos consiguiendo un objetivo muy importante. Queremos convocar una conferencia sectorial lo antes posible con las comunidades autónomas.

El sector critica que el turismo no acaba de aterrizar en la agenda de la UE. ¿Se puede esperar algún avance en este semestre con España presidiendo la UE?

Ha quedado demostrado que la existencia de fondos europeos Next Generation ha supuesto un impulso para el sector. La existencia y la continuidad de recursos en el marco europeo es fundamental porque el sector aborda unos desafíos nunca antes vividos: tensiones residenciales y tensiones porque existe un cambio de paradigma después de la pandemia. Tenemos que atenderlo con suma responsabilidad en el conjunto de los Veintisiete, toda vez que el principal mercado emisor para países como España es el europeo. El turismo debe tener mucho más peso.

La reunión informal de ministros [se celebra hoy] culminará con la ‘Declaración de Palma’, que no es vinculante. ¿Qué brs sentará?

Es un paso más en esta presidencia del Consejo Europeo de España. Somos muy sensibles en la realidad turística, a la que se han ido sumando otros países. La declaración ayuda a interpretar y a leer el turismo como una industria vertebradora también de Europa. Alcanzar acuerdos entre los Veintisiete es una tarea ingente. Albergar aquí en Balears, en Mallorca, en Palma, a los 27 Estados miembros y a la propia Comisión para hablar de política turística, ya es un paso importante. Estamos abriendo camino y al finalizar esta presidencia haremos balance. Considerar que el turismo debe tener peso específico yo creo que se está consiguiendo. Buena demostración es que podamos hacer esta reunión informal de ministros específica de turismo.

2023 cerrará con récord, además de gasto turístico, de visitantes, con más de 85 millones. ¿Hay que poner límites?

En número de turistas podemos estar alrededor de 2019 y existe un incremento considerable del gasto en destino. Tenemos que establecer criterios de competitividad en la industria turística, avanzar a una oferta que nos diferencie. Nacen nuevos destinos muy competitivos en precios y en calidad. Hay que hacer un gran esfuerzo de modernización, seguir trabajando en la conectividad, identificar los mercados que generan valor añadido. Y donde se dan situaciones de tensión atender a criterios claros de qué carga alojativa tenemos y trabajar de la mano de las comunidades autónomas. Quiero poner en valor la industria, existe una voluntad para mejorar la calidad del empleo y los canales formativos. Tiene que prevalecer la orientación no tanto a medidas proteccionistas como a mejorar la competitividad del destino.

Exceltur reclama que se mejore la gestión de la oferta y sus flujos para evitar excesos puntuales de demanda, el sobreturismo y la turismofobia.

Damos la bienvenida a una recuperación plena del turismo después del shock que vivimos con la pandemia. La iniciativa privada demostró una gran fortaleza y si conseguimos traducirla en avanzar para mitigar este problema de saturación en determinados territorios, bienvenido sea, es una responsabilidad compartida.

La guerra de Israel y Hamás y el efecto de redirigir turistas de destinos competidores a Balearws se ve ya como un ‘problema’ de cara al verano por la gran cantidad de turistas que vienen.

En primer lugar, este drama humanitario, como el de Ucrania, deseamos que tenga un final inmediato. Es pronto para analizar los flujos turísticos condicionados por esta terrible guerra, pero es cierto que se van a dar desplazamientos. Es muy prematuro medir las consecuencias. En una situación tan delicada el Gobierno traslada un deseo de punto y final del conflicto y en eso se están empleando el presidente y el ministro de Exteriores.

¿La amenaza terrorista marcará la próxima temporada?

Confiamos que no.

Ya hemos visto atentados en Bruselas y amenazas en aeropuertos.

Queremos confiar que no se repitan. Son casos muy puntuales y aislados que condenamos y lamentamos. No está en el marco de la hoja de ruta que pueda condicionar la actividad turística a las próximas fechas.

Las aerolíneas rechazan por ineficaz reducir los vuelos cortos y el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos cuantifica en menos de un 1 % sus emisiones.

No va a haber medida que perjudique el normal desarrollo de la actividad social, económica o turística. Otra cosa es que se quieran potenciar determinados transportes por su menor impacto, pero en ningún caso va a haber un impacto negativo en la movilidad en nuestro país.

¿Podría desincentivarse los viajes cortos?

Los hemos fomentado con la gratuidad de autobuses o trenes. En ningún caso se va a perjudicar el tráfico aéreo.

Las aerolíneas reclaman ayudas y el desarrollo de una industria para producir biocombustibles de aviación (SAF). ¿Tendrán el apoyo del Gobierno?

Si algo está caracterizando a España en el liderazgo en el marco europeo es la respuesta para el objetivo de cero emisiones, con medidas concretas y contundentes para la transición. Ya está en exposición pública la convocatoria de descarbonización, un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica) de 3.100 millones de euros. Creo que tenemos instrumentos a disposición para apoyar a la industria en todas sus vertientes. Estamos abiertos a identificar todas las necesidades para acompañarles en ese proceso.