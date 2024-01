Ford se aleja de los grandes fabricantes del automóvil con la única bajada de ventas en Europa

Que 2023 iba a ser un año complicado en ventas para Ford era un escenario que se venía perfilando con el transcurso del año. Sin embargo, no por esperado, el golpe ha sido menor para la multinacional. Porque los datos de matriculaciones a cierre del pasado ejercicio dados a conocer ayer por la patronal de los fabricantes europea, ACEA, reflejaron que la firma del óvalo está sufriendo para lograr atraer a la ciudadanía del Viejo Continente a sus vehículos. Tanto es así que, en relación a 2022, es la única gran marca de la automoción que decreció en ventas.

En concreto, las adquisiciones de unidades fabricadas por Ford en Europa se redujeron el pasado año en un 4,6 %, equivalentes a cerca de 17.500 vehículos menos. O lo que es lo mismo, que una compañía que antes de la pandemia llegó a rozar el millón de ventas de sus coches -incluyendo en este registro las matriculaciones en Reino Unido, que con su salida de la Unión Europea ya no se recogen en la misma estadística- dentro del ente comunitario, ahora únicamente vende en el mismo 362.805 vehículos (o 518.371 sumando el territorio británico).

Estas pérdidas han hecho que, cada vez más, la compañía estadounidense se aleje de los registros del resto de grandes fabricantes en Europa, que en todos los casos acabaron 2023 con sus matriculaciones en positivo. Además, esto hace que Ford -ubicado en el puesto 12 en estas ventas- no solo no recorte diferencias con las diez principales firmas automovilísticas, sino que cada vez se aleje más. No en vano, en 2022 su brecha en coches vendidos con el décimo productor, Kia, era de 49.623 unidades. Hoy, esa diferencia casi se ha duplicado, hasta los 90.588 vehículos.

El lento desembarco eléctrico

Este contexto adverso se produce en medio de una transformación eléctrica que avanza más lenta de lo esperado para la compañía, un contexto que está impactando en la definición de cómo será el futuro de la planta valenciana de Almussafes. Sin ir más lejos, responsables de la compañía comunicaron en noviembre al sindicato mayoritario en la factoría, UGT, su decisión de "aplazar" la inversión eléctrica, una directriz que seguía otra serie de acciones de demora de la firma adoptadas por todo el mundo.

Mientras, en el corazón valenciano de la empresa, el año 2023 confirmaba el comienzo del fin productivo de la furgoneta Transit. La misma, el próximo abril, seguirá el camino tomado por el Mondeo, el S-Max y el Galaxy en los últimos dos años y dira adiós a Almussafes, algo que dejará al Kuga como único modelo en fabricación.

Esa compleja realidad, que prevé lastrar la carga de trabajo de la factoría, convirtió el pasado ejercicio en el segundo peor año productivo de la fábrica en décadas. Un golpe que, comparado con el desempeño del sector en España, fue claro. Mientras la producción en Almussafes se reducía en un 10,57 % hasta quedarse rondando los 220.000 vehículos, la media del resto de plantas del país se incrementaba un 10,95 %. El horizonte para 2024, a pesar del rediseño del Kuga estrenado esta misma semana, no pinta mucho más positivo.

Las ayudas del Perte

Lo que sí señala en la buena dirección es la aceptación -adelantada por este diario en exclusiva- por parte de Ford de los 37,2 millones que les asignó el Gobierno el pasado septiembre en la primera línea -la destinada a la producción de baterías- de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado. No en vano, este era el primer paso firme dado por la marca del óvalo en meses. Ahora, la multinacional está esperando a que el Ejecutivo resuelva la otra línea del Perte, la relativa a la cadena de valor del vehículo eléctrico, un puntal clave para concretar cuándo y cómo llegará la inversión eléctrica a Almussafes.