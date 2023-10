Seis años después, aún parece que no todo está explicado sobre como se llegó al referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la posterior Declaración Unilateral de Independencia. El exconseller Santi Vila ha asegurado este viernes que en marzo de aquel año trasladó a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una nueva propuesta de acuerdo de mejoras de autogobierno que implicaba, de facto, una renuncia al camino unilateral que finalmente se escogió.

Según ha explicado Vila en una entrevista en SER Cataluña, el acuerdo consistía en "identificar cuáles eran los artículos del Estatut que habían sido tumbados injustamente", también valorar qué tipo de "reforma fiscal era viable o factible" y señalar cuáles eran los "aspectos de la disposición adicional tercera que no se habían cumplido". El exconseller asegura que su propuesta era "hacer un paquete" con todo ello, "someterlo a despliegue" y, al cabo de cuatro o cinco años, "votar el grado de cumplimiento".

Sin embargo, Moncloa no lo aceptó. Según Vila, la vicepresidenta del Gobierno despachó la propuesta limitándose a responder que "no se daban las condiciones de confianza" necesarias para el acuerdo.

Detrás de la oferta no estaba el Govern. El exconseller de Cultura ha reconocido que era solo su propuesta, pero que el viaje -y el intento de acuerdo- estaba "autorizado" por el entonces 'president' Carles Puigdemont y por el expresidente Artur Mas. Según Vila, los dos lo aceptaron desde su "escepticismo" y "convencidos que no daría resultados". Pero aunque no era una propuesta avalada por el consejo ejecutivo, Vila asegura que fue el viaje de un 'conseller' "en coche oficial" acompañado por "los Mossos" y que quedó en el registro de entradas de la Moncloa.

En la misma entrevista, Vila, que dimitió justo antes de la DUI, ha repasado también los "errores" que, desde su punto de vista, se cometieron en 2017. Ha tachado de "populista" haber "sacado la política de los despachos y haberla llevado a la calle", así como el protagonismo que se dió al conocido como 'Estat Major' del 'procés' porque no tenían "legitimidad" para tomar decisiones. De hecho, ha considerado que era "humillante" que las decisiones las tomaran ellos y que los 'consellers' quedaran al margen.

Por otro lado, también ha asegurado que todos los miembros del ejecutivo catalán, salvo Clara Ponsatí, sabían que el referéndum del 1 de octubre no tendría consecuencias jurídicas, y que la intención era "exhibir músculo" y "acumular capital".

Sobre las actuales negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, Vila ha deseado que lleguen a buen puerto, pero se ha mostrado escéptico en que este sea finalmente el resultado de las conversaciones con Junts y ERC. Además, ha deseado que si hay acuerdo, Sánchez no salga con demasiados "rasguños" y "morados" y que sea un pacto que "se pueda explicar desde la ética" y no sea solo visto como un "intercambio de votos". En este sentido, ha asegurado que la amnistía tienen que partir de la premisa de un "proyecto compartido" y "no solo de soportarnos".