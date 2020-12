Las familias del comedor escolar, indignadas por un recibo extra de 47 euros

Es por ello que se están poniendo en contacto con los padres para informarles de que el retraso del inicio de curso al 22 de septiembre “nos llevó a descontar de la cuota de septiembre los servicios de comedor correspondientes a los días lectivos cancelados”. Pero, con la recuperación de los días perdidos en septiembre durante el resto del curso, “el total de jornadas lectivas quedaba fijado en ambos calendarios en el mismo número de días y por tanto no correspondía el descuento realizado inicialmente”.

El resultado es que los padres tienen que abonar junto con la cuota correspondiente a diciembre otros 47,81 euros en concepto de “reajuste”. Un “recibo sorpresa” que ha caído como un jarro de agua fría en los colegios, porque “para muchas familias supone un gasto extra a estas alturas del año con el que no contaban, especialmente para aquellos que tienen dos o incluso tres niños en el comedor”, reflexionan desde las Ampas.

La crítica no va tanto por el hecho de que haya que hacer frente a un reajuste como por la forma en que se hace, “sin previo aviso, en un mes de muchos gastos y cuando ni siquiera sabemos si el próximo mes de enero se va a confinar y cerrar colegios y no se va a usar el comedor”, lamentan. Del mismo modo, reclaman que el cobro de esta cantidad se haga “prorrateando entre todos los meses, y no de golpe, para poner las cosas más fáciles a las familias”, e incluso proponen que esa cantidad ni siquiera se cobre porque en el precio del comedor, que este año ha aumentado un 39 por ciento, iban incluidos ciertos pluses como actividades educativas y talleres sobre nutrición con los niños que no se han podido llevar a efecto por el covid-19. “Que se detraiga de ahí”, piden las asociaciones de padres y madres.

Serunión, por su parte, recuerda a las familias que tengan dificultades para pagar estos recibos que “se pongan en contacto con la empresa” para buscar una solución alternativa. Los padres, entretanto, están “muy enfadados” porque “las cosas no se hacen así, sin avisar y a toda prisa”.