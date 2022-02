Empresas ligadas a los dueños de NMR le dejaron sin pagar 50 millones de euros

Empresas supuestamente relacionadas con los dueños de Natural Mining Resources 1926 (NMR) dejaron sin pagar más de 50 millones de euros a la compañía, que en 2020 fue el principal operador de carbones de El Musel y hasta mediados de 2021 patrocinadora del Real Oviedo. NMR entró el pasado noviembre en concurso de acreedores, declarando un pasivo de 101,32 millones de euros y unos activos de 87,5 millones de euros, de los que 63,54 millones son impagos de clientes.

La compañía se estableció en El Musel en 2018 y experimentó una fulgurante actividad hasta que, a finales de 2020, comenzó a acumular impagos. La actividad principal hasta entonces era la compra de carbón, fundamentalmente en Rusia y países limítrofes, su descarga en El Musel y su reexportación, previa selección a empresas metalúrgicas y térmicas. Además, el carbón destinado a térmicas se mezclaba con el recuperado de escombreras de minas. También compró excedentes de carbón de centrales térmicas en proceso de cierre y de minas del norte de España.

De esos 63,54 millones de impagos que declaró NMR, 52,48 millones son con sociedades domiciliadas en el extranjero y con alguna supuesta relación con los dueños. Alguna de esas sociedades deudoras fueron disueltas poco antes de que entrara en concurso de acreedores NMR, dando por incobrables esos 52,48 millones.

Una de esas sociedades que no pagaron es Al Daksyd Metallurgies, domiciliada en Emiratos Árabes Unidos y que debe a NMR algo más de 23 millones. Según la base de datos especializada en información mercantil Dun & Bradstreet (la principal del mundo), el accionista de referencia de Al Daksyd Metallurgies es uno de los dos socios (a través de una empresa) de NMR 1926. Se da la circunstancia de que este socio no figura en el registro mercantil español con ningún apoderamiento para gestionar al operador de carbones de El Musel, si bien en un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres se refieren al mismo como CEO (Chief Executive Officer; el principal ejecutivo) de NMR 1926. Ese laudo dio la razón a Telf en su reclamación por impago de 160.000 toneladas de carbón que envió a El Musel, si bien NMR lo ha recurrido.

Otra de las deudas que se consideran incobrables son los 17,92 millones que le debe Río Blanco Limited, empresa que a su vez es la propietaria de S&M Explotaciones Mineras. Esta última compañía realiza trabajos en la mina de antracita de Pilotuerto (Tineo) y su administrador único es el mismo que figura como administrador único y también como socio de NMR 1926, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA. De esos 17,92 millones de euros, 17,33 fueron facturados a la sede central de Río Blanco en Chipre y 591.000 a Río Blanco en Emiratos Árabes.

Agencia Tributaria

NMR 1926 ha presentado un plan de viabilidad que pasa por abandonar su actividad de compraventa de carbón internacional y centrarse en la explotación de dos minas en Asturias; la de Pilotuerto que se tiene alquilada con opción a compra, y la cantera de arcilla Sofía (Salas).

Otros 4,94 millones que NMR 1926 considera incobrables se los debe Megaferrum Comodities, sociedad constituida con 100 libras en el Reino Unido, que entre ese año y 2019 declaró capital y reservas negativas por varios cientos o unos pocos miles de libras y que el 2 de noviembre de 2021 comunicó a las autoridades mercantiles británicas la disolución de la compañía, paso que dio once días después de que NMR presentara en el Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid la solicitud para entrar en concurso voluntario de acreedores.

Como director de Megaferrum Comodities y de su filial Megaferrum Ocean Shipping, figuraba un ciudadano costarricense que a su vez ejerce como administrador único de una sociedad española que está controlada por la mujer del socio y supuesto CEO de NMR, según datos del registro mercantil español. El supuesto CEO de NMR también se presentó como ejecutivo de Megaferrum ante empresas con las que negociaba.

Los restantes 6,60 millones de euros que NMR 1926 considera incobrables se los debe la empresa The Khan Resources, domiciliada en Emiratos Árabes Unidos y cuya vinculación con NMR 1926 estaría siendo investigada por autoridades españolas, según aseguran fuentes consultadas. The Khan Resources figura en un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio del 13 de junio de 2019, en el que se la menciona como proveedor de hojalata para una empresa demandada por otra a la que no le suministró ese material, pese a haber pagado una parte.

Además del concurso de acreedores que se tramita en el Juzgado Mercantil número 8 de Madrid, NMR afronta dos querellas penales, varias reclamaciones en cortes de arbitraje internacionales y está siendo investigada por la Agencia Tributaria.

NMR cedió a sus socios una filial creada en Suiza

NMR 1926 constituyó a finales de 2020 una filial en Ginebra (Suiza), NMR Global Comodities, con un capital de 100.000 francos suizos, de los que desembolsó la mitad y con un solo empleado. El objetivo era que la filial suiza captara financiación para NMR 1926 a cambio de una comisión del 1%. La filial logró un contrato de financiación para NMR 1926 por 40 millones de dólares por parte del banco Société Générale, por el que la empresa que operaba en El Musel le pagó una comisión de 400.000 dólares. El 19 de mayo de 2021, NMR 1926 cedió por cero euros las acciones de su filial suiza a los dos socios del operador de carbones de El Musel, según la explicación de la operación de “venta” de NMR Global Comodities que describe el administrados concursal de NMR 1926 en su informe provisional sobre el concurso. El informe también señala que el valor de NMR 1926, en el caso de que se liquide, es de cero euros al ser negativo su patrimonio neto. En la hipótesis de continuidad valora en 61,9 millones la mina de Pilotuerto (cuyo propietario ha dado pasos para preparar el desahucio por impago) y en 10,2 millones la cantera de arcilla (paralizada al carecer de permisos).