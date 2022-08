"Es una persecución y una deslealtad", denuncian militantes afines a la Alcaldesa

Entre acusaciones de "persecución" a la Alcaldesa y de "deslealtad" a quienes promueven la recogida de firmas para forzar primarias, además de reproches a la dirección local del partido por apoyar a estos últimos en vez de a la regidora, un grupo de militantes entregó ayer en la sede del PSOE de Gijón un escrito dirigido a la comisión ejecutiva local en la que le insta a que no favorezca la recogida de firmas "ni mucho menos intentar poner medios para su consecución, ni tomar partido a favor de los solicitantes". Este escrito firmado por 27 afiliados de base constata la profunda división que existe en el seno de la Agrupación Socialista de Gijón, donde entre el 1 y el 15 de septiembre se recogerán firmas para pedir que haya primarias a la Alcaldía y cambiar de candidato, a instancia de otro grupo de afiliados. Hacen falta 592 firmas, esto es, más de la mitad de la militancia.

El presentado ayer es un escrito de reivindicación de la Alcaldesa, Ana González, en el que se considera que la recogida de firmas provoca una división interna y en el que se insta a la ejecutiva local a no engrasar el mecanismo puesto en marcha por seis veteranos militantes para intentar relegarla como candidata en las próximas municipales. Ayer lo presentaron en la Casa del Pueblo de Gijón, tres de los afiliados que lo rubrican; la exconcejala Hortensia Fernández Vidal, José Manuel León y Guillermo Pescador, que hizo las veces de portavoz de los firmantes.

Pescador explicó que con ese escrito quieren trasladar a la ejecutiva su "gran preocupación y disgusto por lo que está sucediendo en la agrupación. Consideramos que a la Alcaldesa se la está poniendo en la picota injustificadamente", algo que Pescador atribuye a que un sector del partido no asumió su victoria en las primarias de 2018. "Si había motivos de descontento, consideramos que hubieran podido perfectamente hacerlos llegar a través de la agrupación. Las puertas (de la anterior ejecutiva) estaban abiertas totalmente y consideramos que lo leal hubiera sido hacerlo así y no estar agazapados y ahora de repente salir con esto", que este grupo de militantes que respaldan a la Alcaldesa considera que puede pasar factura en las próximas elecciones municipales. "Consideramos que es un poco desleal su proceder" y que, aunque tengan derecho a promover la recogida de firmas para forzar primarias, "no deberían de hacerlo por las implicaciones negativas que tiene", agrega Guillermo Pescador.

Los afiliados que se dirigieron ayer a la ejecutiva consideran que "la regla general" es que un alcalde en ejercicio puede continuar como candidato en las siguientes elecciones municipales, mientras que la vía abierta para intentar forzar las primarias es un procedimiento "extraordinario". Al respecto, el portavoz de estos afiliados señala que "valorando todo el trabajo de las concejalías y demás, no se justifica en absoluto esta persecución que se está haciendo con la Alcaldesa".

"Muchos más"

Aunque el escrito que ayer presentaron está firmado por 27 afiliados de base, quienes lo entregaron señalan que hay muchos más que son de su mismo parecer. No sólo se lanzaron ayer mensajes hacia quienes formalmente promueven la recogida de firmas, si no también hacia la dirección local socialista: "le pedimos que no se posicionen claramente, como parece que están haciendo, en favor de los que solicitan este sistema, que no deja de ser extraordinario y que tiene que tener una justificación bastante grande y que da la sensación de que lejos de apoyar a la Alcaldesa más bien están posicionándose a favor de los promotores", señaló Guillermo Pescador.

En el escrito se insta a la ejecutiva a "que no favorezca la utilización de tal procedimiento excepcional por el simple hecho de que les parezca oportuno a unos militantes, por veteranos que sean, sin que existan unos argumentos sólidos y verificables que lo justifiquen", recalcando que la ejecutiva no debe favorecer la recogida de firmas para que haya primarias "ni mucho menos intentar poner medios para su consecución, ni tomar partido a favor de los solicitantes".

A la pregunta de si el envío de este escrito a la ejecutiva local es un primer paso para hacer algo más, Pescador respondió: "depende de cómo se desarrollen los acontecimientos. Eso no lo sabemos con seguridad. Pero en principio estamos abiertos a cualquier posibilidad".

El escrito, que se puede consultar en su integridad en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA, considera que "ni los hechos, ni la situación de la ciudad, ni la estabilidad evidente del gobierno municipal, ni las propias normas del PSOE avalan la teoría" de que el PSOE obtendría un mejor resultado electoral con un candidato distinto de Ana González, recordando que con ella al frente el partido ganó 4 ediles en 2019.

Los firmantes del escrito recuerdan que el PSOE estuvo "a punto de perder la Alcaldía" en 1987 cuando decidió sustituir a José Manuel Palacio por Vicente Álvarez Areces, pese a la conocida trayectoria como gestor de este último, mientras que ahora no se dice quién sería la alternativa.