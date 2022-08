El PSOE abre una brecha en el gobierno con IU al plantear rehacer el Plan de Movilidad

Ni el horizonte temporal fijado en 2030 les parece correcto. Desde la Casa del Pueblo salió ayer por la tarde un misil que pone en peligro las relaciones del PSOE con IU como su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón en forma de contundente nota informativa sobre las mejoras que, en opinión de la Agrupación Socialista de Gijón que lidera José Ramón García "Monchu, hay que incorporar al Plan de Movilidad. Y no son pocas ni intrascendentes. De hecho, es casi "rehacer" el documento.

El PSOE parece sumarse así a las críticas que sobre este Plan –al que toda la Junta de Gobierno dio su visto bueno inicial el pasado mes de marzo en el Ayuntamiento– y, de paso, sobre toda la política de movilidad que lidera la concejalía de Aurelio Martín (IU) se han venido escuchando tanto a la oposición municipal como a colectivos ciudadanos desde que empezara este mandato. Si la guerra interna socialista por la continuidad de Ana González como Alcaldesa era poco ahora se genera desde la Casa del Pueblo una brecha que puede acabar en crisis de gobierno.

Desde IU se optó ayer por el silencio, aunque el malestar era evidente. Tanto por el fondo del asunto como por las formas. A petición del PSOE, desde la concejalía que lidera Martín se había tenido una reunión de presentación del Plan de Movilidad –similar a las tenidas con otras entidades y colectivos– y se estaba a la espera de una segunda reunión para concretar actuaciones. No contaban con un comunicado público bajo el título "El PSOE negociará con IU las líneas maestras del Plan de Movilidad". Ahora mismo, el documento inicial está en la fase de estudio de alegaciones. El PSOE no presentó ninguna. Algo que sí hizo Ciudadanos como partido político. Tras la incorporación o no de las alegaciones el Plan iniciará su debate político en la Casa Consistorial para buscar una aprobación definitiva en el Pleno.

Hasta una veintena de propuestas organizas en siete epígrafes sugiere el PSOE para cambiar el Plan de Movilidad. Un trabajo del grupo de Medioambiente, Urbanismo y Movilidad que coordina Pablo Martín Castaño y donde, entre otros, participa Olmo Ron, miembro del gobierno como edil de Obras Públicas. El PSOE le pone el freno a peatonalizaciones y pérdidas de plazas de aparcamiento y exige la revisión de las futuras zonas de bajas emisiones. Eso, para empezar.

Los "efectos económicos negativos" que puedan generar a las familias y las empresas son el argumento del PSOE para reivindicar que cualquier actuación que conlleve perder plazas de aparcamiento tenga incorporada una alternativa y el aval de un "estudio muy exhaustivo" donde quede claro que la medida no conllevará un incremento del coste del aparcamiento a los residentes. Como elemento complementario se sugiere una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que facilite la construcción de aparcamientos en altura por tener menor coste que los subterráneos.

¿Y las peatonalizaciones? El PSOE pide estudiarlas con cuidado y ejecutarlas de forma gradual recordando su coste en pérdida de plazas de aparcamiento y "el fuerte rechazo social" que generan las restricciones al uso del coche particular. Aunque más allá de la reflexión general ya pide esperar al plan especial del Muro antes de tomar decisiones definitivas sobre ese ámbito, dejar aparcadas actuaciones en Schultz, José Manuel Palacio y Rodríguez San Pedro hasta que se completen las actuaciones de la estación intermodal y el metrotrén hasta Cabueñes y revisar la reducción de la capacidad viaria en vías troncales como Ramón y Cajal y la avenida de Galicia.

Tampoco está de acuerdo la Casa del Pueblo con la reducción de carriles en la avenida de la Costa. "Con carácter previo hay que adoptar medidas de pacificación del tráfico que no culminen, necesariamente, con la reducción de esta vía a un único carril de circulación", explican. También se considera necesario "evaluar bien" lo que se haga en Anselmo Solar, Poeta Ángel González y Albert Einstein.

La incorporación de las zonas de bajas emisiones y ecomanzanas es una novedad de este Plan de Movilidad que el PSOE también pide matizar. Sobre la actuación ya en marcha en La Calzada con fondos europeos se pide una compensación de las plazas de aparcamiento que se pierden y a la ZBE diseñada para el Centro se sugiere una reducción de sus dimensiones o una subdivisión en zonas para que se afronte de manera gradual. Se pide replicar el concepto de ecomanzana en zonas de El Llano y El Coto –algo de lo que ya se había hablado en el Ayuntamiento– o en espacios como el camino de los Caleros o la carretera del Obispo con déficit de aceras.

En materia de transporte público se exige que el Plan entre en un mayor nivel de detalle en cuanto a la reordenación de las líneas de Emtusa –algo pendiente de un informe encargado por la empresa y que se espera para los próximos meses– pero también que se contemplen otras medidas de mejora en actuaciones de priorización semafórica, carriles bus o la reducción de las tarifas del autobús municipal. Y ya entrando en territorios las indicaciones del PSOE se centran en dar "soluciones más concretas" de transporte público a la zona rural, Nuevo Roces, los polígonos industriales y la Milla del Conocimiento.

Y por si esto fuera poco, entre las propuestas del PSOE también está ampliar entre diez y doce años el marco cronológico del Plan para poder organizar en tres etapas progresivas la ejecución de todas sus medidas, mejorar la presentación de la información por zonas, garantizar mejores indicadores del nivel de ejecución del documento y hacer una revisión total de la memoria económica para, dicen los socialistas, incorporar los costes para el Ayuntamiento de la construcción de la estación intermodal. Algo que está pendiente del convenio de Gijón al Norte.

"Los próximos años deben ser, en Gijón, años clave desde el punto de vista del impulso del transporte público y de una movilidad más sostenible y saludable que contribuya a frenar el cambio climático" finaliza el comunicado del PSOE. Toca ver con qué Plan hay que alcanzar ese reto.