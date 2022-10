Zima y Duro se abren a sumar otras firmas a su alianza de eólicos en El Musel

Las negociaciones entre Zima y Duro Felguera para constituir una sociedad conjunta dedicada a fabricar estructuras para aerogeneradores marinos en El Musel, que ayer desveló LA NUEVA ESPAÑA, incluye la posibilidad de incorporar a terceras empresas como accionistas. Esa es una de las cuestiones que están sobre el tapete de unas conversaciones de las que está al tanto el Principado y que están encaminadas a que las dos sociedades que ahora están compitiendo por hacerse con la adjudicación de 120.000 metros cuadrados en la ampliación de El Musel unan sus fuerzas en un gran proyecto eólico, fundamental para el futuro del puerto gijonés.

De fructificar las conversaciones, se evitaría que uno de los dos grupos industriales se quedara fuera, en el caso de que finalmente fuera la Autoridad Portuaria de Gijón la que tuviera que decidir si adjudica ese espacio a una u otra empresa. Para Duro Felguera, ese terreno sería la primera fase de un proyecto más amplio con el que plantea ocupar toda la superficie disponible aún en el Muelle Norte, 380.000 metros cuadrados incluyendo los 120.000 actualmente en pugna. Si se queda sin ellos, su proyecto quedaría mermado. Por su parte, Zima sólo precisa esos 120.000 metros cuadrados, pero si no logra el terreno tendría que optar entre buscarse otro puerto o solicitar una nueva concesión en el mismo muelle, retrasando sus planes y con Duro volviendo a pujar. Así las cosas, en ambos grupos empresariales existe actualmente ánimo por cerrar un acuerdo cuanto antes. Aunque no se concretan fechas, el plazo sería de semanas. En caso de no haber acuerdo, la Autoridad Portuaria estará abocada a elegir tras un concurso público.

La negociación se está articulando para tratar de lograr un acuerdo societario lo más detallado posible, para evitar que en el futuro se pudieran producir tensiones entre los socios por cuestiones que no se hubieran dilucidado previamente. Entre los aspectos que se negocian figuran tanto la posibilidad de abrir el proyecto a la participación de terceras empresas como el porcentaje accionarial de Zima y Duro en la sociedad conjunta que constituirían si esto sale adelante. Zima, que inició en 2018 los contactos con tecnólogos y proveedores y que está en una posición financiera desahogada, quiere mantener la mayoría accionarial en la sociedad que se constituya, lo que se traduce en que estaría al frente de la gestión de la misma.

La unión de ambas empresas, por otro lado, podría facilitar el desarrollo de proyectos más ambiciosos que por separado. La clave será la venta de las estructuras flotantes que se van a fabricar, en un mercado que ahora está despegando –hasta ahora, la mayor parte de los aerogeneradores marinos que se han instalado en el mundo tienen cimentaciones fijadas al fondo en aguas poco profundas–. Y el proyecto también podría concurrir a fondos europeos, con el apoyo del Principado.

Además de la fabricación de los aerogeneradores marinos en El Musel, otra vía de negocio que se abre para las empresas es el contrato con los clientes para la operación y mantenimiento de estas estructuras una vez que se entreguen, algo que genera ingresos recurrentes y actividad en la que, por ejemplo, Duro Felguera ya tiene experiencia, encargándose del mantenimiento de instalaciones que ha construido para clientes, como es el caso de la regasificadora de El Musel o centrales de ciclo combinado.

Las negociaciones entre Zima y Duro se están produciendo en un momento en el que la Autoridad Portuaria de Gijón tiene pendiente de resolver el concurso abierto para adjudicar la concesión de esos 120.000 metros cuadrados, algo a lo que está obligado el Puerto. Fue Zima la que dio pie a que se abriera ese concurso, al presentar en diciembre de 2021 su proyecto, en aquella ocasión para ocupar 128.005 metros cuadrados en el Muelle Norte. Duro Felguera presentó su propia propuesta.

Pero toda la tramitación tuvo que reiniciarse el pasado mes de agosto, debido a que la normativa que ordena a qué puede destinarse cada zona del Puerto sólo permitía destinar el Muelle Norte para la actividad mas habituales de un puerto, como es la carga, descarga y acopio de mercancías. Para poder instalar un centro logístico y fabril como el que proyectan Zima y Duro para El Musel, era preciso cambiar el uso asignado a ese espacio, algo que Puertos del Estado autorizó en julio sólo para 120.000 metros cuadrados, cifra que pidió el Puerto al requerir de un trámite administrativo más rápido que el cambio de uso de un espacio mayor. Tras el cambio de uso, Zima volvió a solicitar su concesión y Duro a presentar una contraoferta. Ambos proyectos coinciden en estimar en 800 los empleos que se pueden crear.