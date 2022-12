Críticas sindicales por dejar a la EMA al margen del Pisón

La exclusión de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) de la gestión de la depuradora de El Pisón, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha causado un importante malestar entre los representantes de los trabajadores de la empresa pública gijonesa, cuyo comité de empresa difundió ayer un comunicado en el que sostiene que la decisión de dejar la depuradora bajo el paraguas del Principado "abre la puerta a la privatización del servicio de depuración en Gijón".

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), el Ayuntamiento y el Principado van a firmar en breve un nuevo convenio para el saneamiento de Gijón, con una vigencia de cuatro años, en el que el Principado encomendará a la EMA la gestión de todos los sistemas de saneamiento en el concejo que no son infraestructuras municipales, pero no así la depuradora del este (salvo el desarenado y desengrasado). Desde el Ayuntamiento se considera que la gestión de la depuradora del Pisón debe quedar en manos del Principado, administración competente, al menos hasta que se resuelvan todos los conflictos judiciales en torno a esa depuradora promovidos por propietarios de la colonia de chalés de El Pisón.

Sin embargo, el comité cree que la justificación de la judicialización de la planta es "una mera excusa para influir en la opinión ciudadana, que no vería con buenos ojos un paso como este", de dejar al margen de la gestión de la EMA una de las piezas fundamentales del saneamiento en la ciudad.

En su comunicado, el comité de empresa denuncia "la opacidad con la que se está llevando la apresurada firma de un convenio en el que se excluye a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón de la gestión de la moderna Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Este"; la ubicada en las inmediaciones de la colonia de chalés de El Pisón.

Los representantes de los trabajadores manifiestan "su contundente posición de rechazo respecto de una decisión que rompe la unidad de gestión del ciclo completo del agua desde su captación hasta su vertido al mar, abriendo la puerta a la privatización del servicio de depuración en Gijón, ya que el Principado así lo resuelve en otros municipios asturianos más pequeños".

En su comunicado, el comité "exige, antes de cualquier paso para la futura firma (del convenio), explicaciones públicas claras de las tres partes implicadas en el convenio para la encomienda de gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras de saneamiento y depuración del municipio". La depuradora del este la gestiona hasta mayo Tragsa, por encargo de la CHC dentro del periodo de arranque de la instalación. En junio transferirá la gestión al Principado. Un paso posterior a la EMA requeriría de una adenda al convenio que se va a firmar ahora.

Titular despiece general 1col 16pt 5 líneas Inter light

Praesent rhoncus bibendum lectus vel euismod. Integer ut nulla vel metus accumsan elementum in interdum metus. Pellentesque habitant mo rbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tincidunt lobortis metus, eget porttitor nibh feugiat in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci ng elit. Aenean nec magna quis est eleifend com modo. Integer congue lacinia arcu, vel aliquet tellus ege stas in. Suspendisse eleifend sapien ac turpis tincidunt vel volutpat lorem venenatis. Nam pretium malesuada vulputate. Curabitur in sem in leo euismod lobortis. Donec eleifend mollis justo, sit amet egestas felis ornare viverra. Maecenas sodales mollis elit vel malesuada. Donec vulputate, enim ac vulputate lacinia, nunc lec us laoreet velit, id euismod dolor justo ut urna. Phasellus lacus velit, pulvinar vel rhoncus non, accum sa n facilisis lorem. Aenean pharetra mir in sem in leo euismod lobortis. Donec eleifend mollis justo, sit amet egesta