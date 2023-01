Cabueñes presume de su nueva sala de hemodinámica: "Nos ayudará a atraer a nuevos profesionales"

Tras varias semanas de reforma "exprés", el Hospital de Cabueñes inauguró esta mañana su nueva sala de hemodinámica, un equipamiento financiado con 829.000 euros del plan INVEAT de fondos europeos y que permitirá al complejo gijonés realizar ablaciones de fibrilación auricular, el tipo de arritmia más frecuente pero que exige una compleja intervención para la que hasta ahora Cabueñes no tenía aparataje de suficiente nivel para abordar y debía derivar a los pacientes afectados al HUCA. La instalación, no obstante, tendrá que retrasar su puesta en marcha aún unos meses porque, según explicó esta mañana el jefe del servicio, Íñigo Lozano, una nueva norma estatal exige una certificación por escrito del Ministerio de Industria para el arranque de este tipo de equipos, y ese proceso burocrático suele demorarse. En cualquier caso, desde el hospital confían que la nueva instalación ayude a "atraer nuevos profesionales" al complejo.

El consejero de Salud, Pablo Fernández, visitó la nueva sala en compañía del jefe del servicio, el gerente del área, Manuel Bayona, y la edil Salomé Díaz. "Con esta segunda Unidad de Arritmias, el servicio de Cardiología tendrá la posibilidad de aumentar cuantitativamente la cantidad de estudios y también de los procedimientos terapéuticos para el tratamiento de arritmias", defendió el consejero, que reconoció que hasta ahora Gijón se veía "limitado" en este sentido por la antigüedad de sus equipos.

Lozano, por su parte, considera este nuevo equipamiento "un avance importantísimo y sin precedentes" de su servicio. "La instalación que teníamos se había iniciado en 2007 y en su día era excelente, pero han pasado 15 años y hacía falta una renovación", reconoció. Con la nueva sala, explicó que el equipo de cardiólogos podrá trabajar ahora "mucho más rápido", por lo que el volumen de pacientes atendidos anualmente aumentará considerablemente, y serán diagnosticados "de manera bastante más segura", porque la calidad de imagen del nuevo aparato permite un detalle mucho mayor. "Hasta ahora teníamos procedimientos para marcapasos, desfibriladores y ablación de dos tipos de arritmias, pero la más compleja (la fibrilación auricular) no se estaba haciendo porque con nuestra sala no era posible", ahondó el jefe, que explicó que este tipo de arritmia es "la más frecuente", afectando a en torno al 10 por ciento de los pacientes por encima de 80 años. El abordaje de ablación, no obstante, suele limitar a pacientes de menos de 70 años: "Pero no es porque excluyamos a los de más de 70; simplemente la efectividad de la técnica es menor", aclaró el responsable.

La puesta en marcha de la sala se espera "en unos meses" porque faltan dos trámites. El primero, la formación del personal de Cardiología para el uso de los nuevos equipos. El segundo, el citado permiso de Industria, un requisito que no era necesario pero que se volvió obligatorio, explicó Lozano, tras un real decreto emitido a finales del pasado año. "Y esa certificación suele tardar un poco", afirmó.

El gerente Manuel Bayona, por último, destacó que a los 829.000 euros de fondos europeos canalizados a través del Ministerio de Sanidad, el Principado también ha hecho "una aportación importante" económicamente para costear los impuestos y las tareas de instalación del equipo. "Pero cuando hablamos de sanidad, más que de dinero, me gusta hablar de la ilusión que genera un gran proyecto como este para un área sanitaria; nos anima a seguir trabajando". Los tres responsables esperan que la nueva dotación, sumada a la ampliación de Cabueñes (que avanza a "muy buen ritmo"), ayude a captar nuevos profesionales para Gijón. La nueva sala de Cabueñes recibirá pacientes del área sanitaria V (Gijón, Carreño y Villaviciosa), pero también a usuarios del Oriente y del Caudal.