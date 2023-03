Manuel Iñarra dimitirá hoy como coordinador de Ciudadanos en Gijón

El actual coordinador local de Ciudadanos, Manuel Iñarra, presentará hoy viernes su dimisión antes de la reunión directiva que la formación naranja tiene prevista esta tarde para la configuración de la lista electoral de cara a las elecciones municipales del mes de mayo. Iñarra, líder del partido en Asturias y candidato a la presidencia del Principado, no se irá solo. La actual responsable de afiliación y simpatizantes, Ana Reguero, también renunciará a su cargo. Ambos para centrarse en sus responsabilidades autonómicas. Estos movimientos, no obstante, según señalan fuentes del partido, no incidirán en la designación de José Carlos Fernández Sarasola, que será por tercera vez candidato a la Alcaldía de Gijón, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

La junta directiva elevó esta semana una consulta al comité de Garantías de Ciudadanos a nivel nacional para conocer los pasos a seguir tras su marcha como coordinador local. Tanto Iñarra como Reguero harán efectiva su dimisión antes de que toda la dirección del partido en Gijón inicie su reunión. Serán los dirigentes restantes (otros cinco miembros) los que tomen las riendas desde entonces de la agrupación local y quienes designen al nuevo coordinador en la ciudad. Los otros militantes con cargo en la actual dirección son Alfonso Ruisánchez (secretario), Ángel López (responsable de relación con los vecinos y sus organizaciones), José Carlos Fernández Sarasola (enlace institucional), Olga Gutiérrez (comunicación y redes sociales) y David López (administración y logística). Ratificación en Madrid La labor que tendrán por delante en la dirección de Ciudadanos en Gijón no solo pasa por nombrar a un nuevo coordinador local, sino también por completar el equipo directivo y otras tareas de importancia de cara a las elecciones de mayo. Será de su competencia tanto la elaboración de listas a las municipales en Gijón como concretar los equipos de campaña, así como la estrategia a seguir hasta el proceso electoral. Será José Carlos Fernández Sarasola quien lidere la candidatura, aunque ayer por la noche se recibió el ofrecimiento de otro militante para liderar la candidatura. Tras la reunión de esta tarde, la dirección local remitirá a la sede central de Madrid su propuesta de lista para su aprobación definitiva.