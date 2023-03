"La poesía sigue muy viva, pero necesita foros para conectar con la sociedad"

Ana Merino, poeta, narradora y ensayista, participará el próximo sábado 18 en el Festival Poex, donde hablará en el Antiguo Instituto sobre su último poemario "Salvamento de hormigas" a partir de las 12.00 horas. Merino ha recibido los Premios Fray Luis de León y Adonais de poesía, y hace tres años el Premio Nadal de novela. Será una de las participantes en este evento que se pone en marcha este jueves 16 de marzo y que, con diferentes actividades en torno a la poesía, la música y la cultura, se extenderá hasta el sábado 25.

–Aunque es madrileña, su infancia se vincula a León y ha participado ya en eventos como la Semana Negra en Gijón.

–Tengo mucho cariño a la Semana Negra. He ido desde hace muchísimos años por esa parte mía de experta en novela gráfica y cómics. Recuerdo que monté en 2003 una exposición gráfica muy bonita sobre el cómic alternativo estadounidense. Fue un momento muy especial. Gijón es muy cercano para mí, y más cuando se viste de poesía.

–Participa en el Poex. ¿Qué importancia cree que tiene?

–Que organicen un festival tan bonito como el de Gijón es un lujo, y en un fecha tan especial como el mes de marzo, que es tan poético. Se necesitan más festivales así, porque la poesía es una forma de comunicarse vital en el entendimiento humano. Recuperar la poesía en el ámbito público es muy importante.

–¿Por qué sumergirse en la poesía?

–La poesía es esa pulsión tan importante del ser humano. Es el comienzo que explica todo, como la filosofía de la existencia, ese poso tan importante y vitalista.

–¿Siguen existiendo barreras para descubrirla por esa etiqueta de elitista?

–Soy una persona muy optimista. En el curso de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Iowa que monté tuvimos poetas muy buenos, como Helena Mariño, Violeta Gil o Lara Dopazo. Veo la poesía como muy efervescente y vital. Aparecen nuevas generaciones que nos están regalando cosas muy buenas. Creo que la poesía sigue muy viva y con mucha fuerza. Lo importante es encontrar foros para comunicarla y conectarla con la sociedad. Y también creo que la poesía es clave en la formación infantil.

–¿Por qué?

–Porque es la forma de educar. Para entender la poesía tienes que leerla desde muy pequeño. Debe estar en los planes educativos. Tiene que haber un espacio de lectura poética que permita que uno crezca entendiendo la poesía, eso es vital. Es la forma para preparar a la sociedad para que la reciba y la disfrute.

–Lleva tres décadas escribiendo poesía. ¿Cómo ha evolucionado?

–Al final la poesía es de cada poeta, que es el que se enfrenta a su propia evoloción. Como en todo hay modas determinadas. Primero siempre puede interesar más el amor y el desamor, y en un momento de tu vida la poesía más existencial y filosófica te puede interesar más, pero lo bueno de la poesía es que siempre te va a ofrecer un espacio de disfrute y reflexión. En mi caso ahora estoy en ese momento más de reflexión o recuperando también un guiño al cómic. En mi poemario el lector se va a encontrar mucha escritura sobre la creatividad, el lugar de la vida o el espacio que ocupa la naturaleza.

–Hábleme de su último poemario, "Salvamento de hormigas".

–Es un poemario muy vitalista y luminoso. Es una reflexión sobre la niñez con una mirada adulta que fragua la concordia y la necesidad de entendernos como seres humanos. Es un poemario muy consolidado, que representa muy bien el lugar al que he llegado.

–¿Seguirá alternando poesía y narrativa?

–Sí. Es algo que me gusta y disfruto. Siempre he tenido la habilidad de cultivar varios géneros. También he hecho mucho ensayo académico y de divulgación, o textos para teatro.