Amplia mayoría para los presupuestos del Grupo en la primera asamblea de Miranda

Decía ayer Joaquín Miranda estar "doblemente contento" con el resultado de la que era su primera asamblea como presidente del Grupo Covadonga. Una cita en el recinto ferial que se saldó con la presencia de 271 socios y ninguna sorpresa: se aprobó, con una mayoría muy amplia, tanto las cuentas del año pasado como el presupuesto para el año en curso, que ponen sobre la mesa 14,29 millones. Doblemente contento porque, aunque Miranda sí confiaba en sacar adelante las cuentas, se congratuló de haberlo hecho con el apoyo de más de 220, la inmensa mayoría de los presentes. Adelantó, como inversión urgente, la reforma "integral" del pabellón de la piscina de 25 metros, con su proyecto a punto de redactarse.

Socios votando en el recinto ferial. / Marcos León

Era la primera asamblea en la que Miranda ejercía como presidente tras haber tomado posesión el mes pasado. "Es un honor para mí", aseguró el líder grupista, que recordó que las dos grandes votaciones de la jornada –la memoria de actividades y cuentas de 2023 y los presupuestos y cuotas para este año– habían sido redactadas por la directiva anterior y que él, como antiguo tesorero, asume como propias. Agradeció, de hecho, el trabajo del presidente saliente, Antonio Corripio, que estuvo presente en la asamblea como también lo estuvieron los dos candidatos de las pasadas elecciones: Luis Mitre y José Carlos Fernández Sarasola. Este último había pedido hacía unos días la abstención a las cuentas del año pasado y el voto en contra a los presupuestos alegando que, a su juicio, era necesario una auditoría externa, pero finalmente el apoyo a la nueva directiva fue mayoritario: el ejercicio de 2023 recibió el apoyo de 221 socios –con tres abstenciones y 21 votos en contra– y los presupuestos del año en curso el "sí" de 220, con 16 votos negativos y seis abstenciones. "No es lo mismo aprobar algo con el apoyo del 90 y pico por ciento que con la mitad", agradeció después el presidente.

Joaquín Miranda, minutos antes de comenzar la asamblea. / Marcos León

Tras aprobarse la mesa moderadora –que integraron José Luis Alonso, Jesús Blanco y Fernando Mateo– y previo permiso del nuevo secretario, José Luis Barettino, fue el propio Miranda, como extesorero, el encargado de defender lo realizado el año pasado. Recordó "hitos" como el logro de la quinta Copa Stadium y el ligero aumento de licencias deportivas, que ahora suman 3.317. Se lograron 115 medallas y 977 podios, y destaca el aumento de socios del bono fitness, que creció casi un 25 por ciento hasta los 8.931 participantes. "En 2023 hemos reforzado nuestra posición; el Grupo está más vivo que nunca", aseguró Miranda.

Los presupuestos, por su parte, los defendió Begoña Fernández Espasande, tesorera, que desglosó las partidas de los 14,2 millones y, como principal novedad, la ya anunciada ligera subida de cuotas, una actualización habitual que, esta vez, implicará un aumento de 1,01 euros para la cuota de adultos y 0,27 para menores. La cuota más habitual, la de matrimonio con dos hijos, subirá 52 céntimos. En cuanto a gastos, 8,13 millones se destinará a personal y 705.653 euros a inversiones, algunas de ellas ya terminadas como la nueva sala de boxeo y la pista de arena batida de tenis y otras en marcha como la ampliación del Grupín de La Playa. "Son unos presupuestos equilibrados; nos acreditan la estabilidad y un control del gasto", aseguró. En la partida de ingresos, destacó la apuesta en auge por el apartado de patrocinios, con 223.904 euros previstos este año y que se esperan aumentar en los próximos ejercicios.

Hubo pocas intervenciones de socios durante la cita. Sí habló Mariano de la Puente, que volvió a recordar que estas jornadas deberían contar con un intérprete de lengua de signos –suele hacerlo– y que reprochó la gestión respecto a la piscina de 25 metros, una duda que trató de aclararle Elena Martín, la vicepresidenta primera. El socio Víctor Díaz, por su parte, sugirió que para crear una nueva sección se necesite el apoyo de un 5 por ciento de los socios y no de los 300 que se necesitan ahora, una cifra que a su juicio es demasiado baja. Este socio defendió el trabajo de Corripio en los últimos ocho años y trató de pedir "explicaciones" a Sarasola porque dijo que no lo vio en las asambleas "estos últimos años" y que, por tanto, no entendió parte del argumentario de su candidatura. Sarasola prefirió no responder. De la Puente, en otra intervención, pidió también explicaciones sobre el número de socios, y se le explicó que el año pasado se aprobó la entrada 169.

