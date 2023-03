Las mejoras en nueve bibliotecas municipales se inician en La Camocha

El Ayuntamiento comenzará hoy el proceso para reformar nueve de las once bibliotecas que conforman la red municipal. Los trabajos, que desarrollará la empresa «Lueso Viales y Obras», se prolongarán durante tres meses con un presupuesto de 95.000 euros. Los equipamientos afectados, en orden, serán el de Vega-La Camocha, Contrueces, Roces, el Ateneo de La Calzada, El Llano, El Coto, Polígono de Pumarín, El Natahoyo y Montiana. Por tanto, no se actuará sobre los espacios de Gijón-Sur y La Arena. «Las obras son distintas en función de las necesidades», afirmó la alcaldesa, Ana González, que señaló que era el momento de «poner al día» las bibliotecas municipales. «Salvo cosas puntuales, hacía 12 años que no se arreglaban; en tres meses nos daremos cuenta de cómo mejoran», aseguró la Regidora.

Las actuaciones se adaptarán a los requerimientos de cada infraestructura. En Vega-La Camocha, se sustituirán los canalones en la parte exterior, se pintará la fachada y se reemplazarán ventanas de cubierta Velux. «Hay humedades que lógicamente van hacia dentro», indicó Ana González. Asimismo, en el resto se realizarán distintas labores de pintura, cambios de pavimento, refuerzo de estructuras o impermeabilización, entre otras medidas. Por ejemplo, en el Polígono se cambiará la distribución de la oficina y en El Coto se acuchillará y barnizará la escalera. También se centrarán esfuerzos en apañar el acceso a los altillos existentes en varias bibliotecas, que en ocasiones «puede ser hasta peligroso», como apuntó González. Estas, en definitiva, son algunas de las actuaciones previstas para que las bibliotecas sigan siendo un atractivo para los ciudadanos. «Se procurará que las molestias sean las menos posibles para el flujo de usuarios», remarcó Miguel Barrero. De hecho, la tipología de las acciones no hace prever que sea indispensable el cierre de toda la instalación. «Parece que no será necesario», ratificó la regidora, que incidió en la relevancia de acometer estas reformas. «Las bibliotecas públicas son el principal recurso de información, formación, ocio y acercamiento de la cultura», subrayó la Alcaldesa, que tildó estos espacios como «un recurso que debe ser muy valorado» y que «a veces no cuidamos lo suficiente». En ese sentido, la regidora resaltó que son «lugares de calidez, encuentro y abrazo con el pasado y presente», antes de insistir en que es fundamental que se encuentren «en buen estado». Ana González presentó el plan de obras este martes junto a Manuel Ángel Vallina, concejal de Cultura, y Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura.