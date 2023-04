La dirección del PSOE exige a la Alcaldesa que paralice ya el Plan de Movilidad

Sin ambages. La dirección del PSOE de Gijón instó ayer a la alcaldesa, Ana González, a frenar ya la tramitación del Plan de Movilidad para que no se vote en el Pleno de abril. "Ante la no asistencia de la regidora a la ejecutiva de la Agrupación Local de Gijón (de la que es miembro nato por razón de su cargo), desde la misma se acordó recordarle la posición que el partido viene manteniendo en este asunto, una postura conocida desde hace meses, que pasa por no llevar a aprobación plenaria un Plan de Movilidad cuya ordenanza, el marco jurídico en el que se basa y sobre el que se sustenta, se encuentra recurrida en los tribunales", indicó el equipo del secretario general, Monchu García, en un comunicado. La dirección del PSOE también destacó que el Plan de Movilidad es un texto que no tiene carácter normativo.

Las tensiones entre la dirección local del PSOE y la Alcaldesa por el Plan de Movilidad, desveladas por LA NUEVA ESPAÑA, explosionaron tras una reunión en la que Monchu García pidió (con el visto bueno del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo) a Ana González que frenara el documento para evitar su aprobación en este mandato. Esa postura de la dirección socialista llevó al borde de la ruptura al gobierno local, con la advertencia de IU de que lo abandonará si no se aprueba un documento abanderado por la concejalía que dirige su portavoz municipal, Aurelio Martín. Desde hace días, las pugnas internas en el PSOE y con IU no han hecho más que crecer. Está ahora por ver si la advertencia de la dirección socialista a la Alcaldesa surte efecto. La recta final para aprobar el Plan de Movilidad comienza hoy con su paso por la comisión municipal de Movilidad, tras lo que se enviará al Pleno que previsiblemente se celebrará el jueves de la próxima semana, día 20, donde también se votará el polémico reglamento de Laicidad. Ambos asuntos han causado fuertes choques entre la Alcaldesa y la ejecutiva local del PSOE. Mientras, la coordinadora local de IU de Gijón, Ana Castaño, señaló ayer que "el Plan de Movilidad ha sido objeto de estudio, debate y reflexión durante algo más de tres años". Y destacó que fue apoyado por amplia mayoría en el Consejo Sectorial de Movilidad y también estudiado en reuniones entre IU y el PSOE. "En este instante entendemos que ya es el momento de someterlo a aprobación del Pleno. Es el tiempo de que lo trabajado cristalice en un texto que posteriormente será objeto de desarrollo", advirtió.