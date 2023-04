La reforma de Calderón de la Barca no se reanudará hasta agosto: "Estamos cansados"

Indignación en El Coto ante un nuevo plazo para reanudar la reforma de la calle Calderón de la Barca. Los vecinos celebraron ayer una reunión para tratar su mayor quebradero de cabeza en los últimos tiempos: las obras de la vía, paralizadas después de que el Ayuntamiento rescindiera, de mutuo acuerdo, el contrato con la empresa adjudicataria el pasado mes de diciembre. Según la entidad vecinal, la concejalía de Obras Públicas prevé que las labores no se retomen, como muy pronto, hasta agosto. Una fecha que ha provocado indignación, como ayer manifestaron los afectados en el Centro Municipal del barrio.

En un encuentro liderado por el presidente de la asociación vecinal, Christian Guisado, y por el vocal Juan Manuel Martínez, los vecinos verbalizaron su malestar por la tardanza en la reforma de la calle. "El barrio está cansado", proclamó uno de los asistentes, que lamentó el incumplimiento de los plazos. En ese sentido, los aspirantes a un nuevo contrato que licita la Empresa Municipal de Aguas (EMA), tendrán hasta el 13 de abril para presentar sus ofertas. Se trata de unas obras en el saneamiento y el abastecimiento que forman parte del proyecto de renovación de la vía, por lo que se deberán realizar de manera coordinada con la urbanización.

"Necesitamos vuestro impulso y acompañamiento", le transmitió Guisado al resto de vecinos, que lamentaron diferentes desperfectos en Calderón de la Barca, como filtraciones de agua o problemas con el estado de las aceras. "La segunda fase ha convertido el último tramo en una trinchera de guerra", señaló el líder vecinal, que incidió en que por insistencia "no será". "Estamos forzando la máquina, tuvimos mala suerte", reconoció. "Todos debemos estar implicados", agregó Juan Manuel Martínez. Durante el encuentro, varios afectados compartieron sus dificultades por las humedades que ha generado la obra en la zona. "La calle daba pena y ahora da pena al cuadrado", aseguró Guisado.

Ante la probabilidad de que las labores no se reanuden hasta el verano, el colectivo expresó que "el nuevo trámite lleva unos plazos y las elecciones los alargan". No obstante, no las tienen todas consigo respecto a que, en efecto, se cumplan las fechas anunciadas por el Consistorio. "Queremos que se nos haga caso de manera seria", reivindicó Martínez, que censuró la "mala ejecución de la obra". El Coto "seguirá empujando", como admitió el líder vecinal, para lograr el objetivo, tras una tortuosa gestión llena de idas y venidas en Calderón de la Barca. Una vía que, en su estado actual, "no es la calle que queremos", sentenció Christian Guisado.