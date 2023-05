La llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Gijón para protagonizar un mitin de campaña en compañía del presidente de Asturias, Adrián Barbón, y del candidato a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", motivó esta tarde que varias decenas de personas se concentrasen a las puertas del recinto ferial Luis Adaro para abuchear al gobernante y también para reivindicar sus proclamas. Fue el caso de asociación Jusapol (compuesto por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil), que acudieron para alzar la voz por la equiparación salarial de estos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con las policías locales y autonómicas.

Los agentes, explican desde Jusapol, no pudieron desplegar la pancarta que llevaban con sus reivindicaciones. Pedro Sánchez, para evitar los abucheos de los críticos que se encontraban donde el puente del Piles, accedió al recinto ferial por la parte de atrás. En ese punto, y fuera de la zona de seguridad marcada para estos eventos, estaban cinco policías y guardias civiles, a los que no les dejaron sacar la pancarta. Pero no solo eso.

Los agentes que formaban parte del operativo de seguridad para escoltar al Presidente en su visita a Gijón, procedieron a identificarles a todos ellos. "Éramos cinco personas, cuando para pedir autorización tienen que ser más de veinte. Nos impidieron desplegar la pancarta a pesar de estar fuera de la zona de seguridad que nos habían marcado y nos identificaron. Pero para identificar a alguien la ley dice que tienes que cometer algún delito o una infracción administrativa, pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. Nos sancionaron solo porque así lo decidió seguridad de Presidencia", denuncian desde Jusapol.