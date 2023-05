El alumnado de 4.º de la ESO de Artes Escénicas, junto al profesorado del IES Calderón de la Barca, participaron ayer en un concierto en el centro en el que interpretaron trece piezas de todos lo estilos, entre ellas "We will rock you", de "Queen" o "Basket Case" de "Green Day". En la foto, la actuación de un grupo de alumnos.