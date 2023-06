Jaime Priede: "Sería bueno ampliar la Feria del Libro un par de días para tener un programa más diverso"

La séptima edición de la Feria del Libro llegó a su conclusión con un gran sabor de boca entre el público y los libreros. Jaime Priede, director de la cita por cuarto año consecutivo, debutó en la pandemia, pero ya ha podido materializar sin restricciones su idea para este evento. Habla además sobre el futuro de la feria.

–¿Qué balance hace de la Feria del Libro?

Desde 2020 que estamos en la Feria del Libro ha sido la mejor. Nos ha sorprendido por el buen ambiente, por ser un espacio de distensión con mucha empatía y alegría en torno al libro. Hemos tenido una gran afluencia de gente desde el primer día, no hubo que esperar al fin de semana. El buen tiempo también facilitó la asistencia. Y en la actividad comercial el balance ha sido muy positivo. A falta del recuento final, de parte del último día en todas las casetas y de las cifras de otras 13, se estaba a cerca de 10.000 euros de superar las ventas del pasado año, una edición en la que ya se había doblado a 2021. Hay un crecimiento y estamos seguros que se superarán los 140.000 euros de ingresos en ventas.

–¿Con qué momento se queda?

–Con la gran acogida de Alice Kellen, una autora en principio para el público adolescente. Superó las expectativas que teníamos tanto nosotros como la directora de comunicación del Grupo Planeta, que estuvo los cuatro días de la feria para ver lo que ocurría en Gijón. Y nos quedamos sorprendidos de eso, de la gran afluencia de gente joven, que ha sido el gran titular de esta feria. Han sentido que la feria es un espacio para ellos, donde no son un complemento, sino que pueden ser protagonistas. Lo han hecho de forma ejemplar. Se ha roto el prejuicio de que la gente joven no lee y lo de que tienen un compartido complicado cuando van en masa.

–La Feria del Libro se empezó a organizar con el PSOE. Ahora que vuelve a existir un cambio de signo político en la alcaldía de Gijón, tanto los libreros como el director de la Fundación Municipal de Cultura han reclamado la continuidad de este proyecto,. ¿Usted que le pide al nuevo gobierno local?

–Que apoyen a la Feria del Libro, igual que Poex o la Semana Negra. Es importante apoyar estos eventos culturales, como lo ha hecho la última corporación. Estos cuatro años he podido trabajar con una libertad absoluta, lo he hecho con personas y no con siglas. No tuve ningún tipo de imposición. Y he visto una coordinación con el sector del libro. Así que al nuevo gobierno municipal le pediría apoyo para que esto siga creciendo. A partir de ahí si ellos consideran que el actual modelo de gestión debe continuar adelante estaría encantado de buscar puntos en común y trabajar para seguir adelante. Pero si consideran que es mejor darle un giro y apostar por otro modelo seguro que desde esos criterios buscarán lo mejor para la feria.

–¿Cuál considera que es el mayor logro de estos cuatro años?

–Primero la apuesta por plantear una Feria del Libro que tenga algo de festival, en la que se genere un programa de contenidos que vaya en paralelo a la actividad comercial. Que no dependa solo de autores mediáticos, sino que tenga su propio estilo. Eso ha calado y funcionado bien. Y también destacaría la parte humana con la que he trabajado estos cuatro años, desde el concejal de Cultura, Manuel Vallina, al director de la Fundación de Cultura, Miguel Barrero, y el personal municipal que la saca adelante.

–¿Por dónde puede evolucionar esta cita?

–Todavía puede crecer en calidad principalmente. En la cantidad, con el doble emplazamiento entre Begoña y Tomás y Valiente hay margen, sobre todo a través de editoriales que puedan venir de fuera, pero se está cerca del tope. Y en contenidos siempre se puede hacer mejor, con nuevas secciones, atrayendo a público joven, para ser una feria actualizada y moderna.

–¿Estudian aumentar los días de feria el próximo año?

–Es algo que habrá que plantearse a los nuevos responsables de Cultura porque sería buena idea ampliar la feria un par de días para poder secuenciar el programa de modo que no vaya tan comprimido, no se solapen tanto los actos y podamos incluir cosas que no podemos ahora. Sería un programa más diverso y reposado, sin que coincida tantos actos simultáneos.