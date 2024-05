"A la Alcaldesa le ha faltado firmeza con el Solarón, incumpliendo su promesa"

A punto de cumplirse un año del inicio del actual mandato es momento de hacer balance. LA NUEVA ESPAÑA inicia hoy una serie dominical con todos los partidos en el Ayuntamiento. Olaya Suárez es la portavoz y edil única de Podemos.

–¿Cómo valora la gestión del gobierno local en su primer año?

–Falta cumplimiento de promesas como el pabellón deportivo de La Calzada o la rehabilitación del hogar del productor de Ceares. Y también las del Solarón.

–¿Qué opina de la propuesta municipal de construir en altura en el Solarón?

–Hay cinco bloques de hasta 13 alturas para viviendas de lujo y eso no cabe en el modelo que planteamos desde Podemos. Pero es que tampoco en el que planteaba Foro, que en campaña electoral habló de dos bloques de pisos. La batalla del Solarón la ha ganado el PP dentro del gobierno municipal.

–Da la impresión que el hueso más duro de roer es el Ministerio.

–El Gobierno de España tiene que dejar de ser un problema para la ciudad de Xixón y atender a las peticiones de la ciudadanía.

–¿Y qué cree que debería de hacer el gobierno local?

–Demostrar firmeza desde la Alcaldía, que es algo que ha faltado al asumir cinco bloques de viviendas a cambio de las migajas de tirar el viaducto de Carlos Marx.

–¿Firmeza quiere decir bloquear el proyecto?

–Hay que desarrollar el plan de vías sin dilación, pero no puede ser a cambio de dejar el único espacio verde en el centro de la ciudad para viviendas de lujo.

–¿Qué me dice de la estación intermodal que se esboza?

–Un parche. Sigue manteniendo la segregación entre el Polígono y Moreda, con tres puentes. No es lo que se prometió.

–Ya que habla de barreras, parece que puede haber una en superficie por Jove.

–Pretenden. Yo confío en que el movimiento vecinal lo impida.

–¿Cómo valora la postura del gobierno local en este asunto?

–En un primer momento, la Alcaldesa dio por buena la propuesta del Ministerio con tal de tirar hacia adelante, y cuando vio la reacción del movimiento vecinal reaccionó bien escuchando a la gente y poniéndose del lado de los vecinos y del resto de grupos políticos que desde el principio dijimos no a eso.

–Hablemos del estadio de El Molinón y del Mundial de fútbol.

–No podemos tener instalaciones deportivas en decadencia, pero lo que no puede ser es que pretendamos gastar decenas de millones de euros en traer un evento deportivo que va a durar unas semanas en un momento del año en que Gijón ya está saturado de turistas. Creo que es inviable y quien lo defiende está engañando a la gente. El PSOE debería de ser coherente, porque cuando gobernaban no avanzaron nada en esto viendo las dificultades del proyecto que ahora piden desde la oposición. Hacerlo supondría hipotecar las cuentas del Ayuntamiento, las reformas en los barrios y lo que necesita esta ciudad. Una década por lo menos.

–¿Qué le parece la relación del gobierno local con el dueño del Sporting?

–No es algo que me preocupe. En el punto común que es El Molinón, lo que sí falta es dejar claro qué toca a cada parte para mantener el estadio, porque desde que llegó el Grupo Orlegi no ha hecho la labor de mantenimiento que le corresponde.

–¿Qué le parece la "vía gijonesa" de la cultura?

–Le dieron mucha importancia en la campaña electoral, pero no en el gobierno. No me queda nada claro cuál es el proyecto. Hablamos de Tabacalera para hacer exposiciones, cambian el plan de usos de manera unilateral, sigue sin haber partidas presupuestarias para desarrollarlo, ahora pedimos la filmoteca de Asturias para Xixón y el gobierno habla de colocarla en Tabacalera, lo que incumpliría su propio plan de usos y chocaría con el tema expositivo que anunciaba. Lo de los depósitos de agua de Roces dicen que para más adelante. Lo único que han iniciado es la residencia de artistas del albergue de San Andrés.

–Se está elaborando una nueva Ordenanza de Movilidad.

–No sabemos en qué términos va a ir, más allá de la defensa de los coches. El gobierno local sí aceptó una propuesta nuestra para que a través de la ordenanza se restrinja el tráfico en determinados horarios a El Musel por la avenida del Príncipe de Asturias, obligando a que los camiones vayan por Aboño.

–En cada Pleno logran que les acepte alguna propuesta un gobierno de derechas.

–En los ayuntamientos se nota menos la ideología que en la política nacional, donde se legisla.

–Pese al punto que ha mencionado, en movilidad chocan.

–Es uno de los temas en los que más discrepamos. La saturación de coches que han recuperado en el Muro solo viene bien a los de Somió. Un modelo opuesto al nuestro. Sí se han dado cuenta de que la supresión de los bolardos frente a los colegios fue un error y solo por cabezonería no se vuelve atrás en los bolardos hasta que se hagan las reformas permanentes en cada colegio, poniendo en riesgo la seguridad de los niños solo por llevarle la contraria al edil anterior.

–¿Y la promesa electoral de soterrar el tráfico por el Muro?

–Un ridículo. Creo que Foro ya sabía antes de las elecciones municipales que no se iba a hacer.

–¿Qué le parece la gestión de Naval Gijón?

–Falta transparencia. Hubo un compromiso de hacer una mesa de trabajo con todos los grupos políticos, agentes sociales y vecinos que todavía no se ha cumplido.

–¿Y el entorno?

–Hace falta reformular todo ese espacio de El Natahoyo que lleva abandonado muchísimo tiempo. La zona oeste, que es la zona obrera de la ciudad, siempre ha estado abandonada y sigue así. Ya toca poner medios.

–La contaminación es otro tema candente en el oeste.

–Las industrias deben poner las medidas medioambientales que les corresponde para no matarnos de cáncer y hay que analizar lo nuevo que se quiere instalar en el Puerto donde nos gusta el proyecto de eólica marina, pero no el de pirólisis ni la planta química de baterías.

–Otro proyecto en marcha es la ampliación del Parque Tecnológico en la Pecuaria.

–Vemos dos modelos de desarrollo, llevando al este de Gijón todas las industrias limpias y al oeste la porquería.

–El control de la contaminación es competencia autonómica.

–Pero ya que hay una dejación de funciones del gobierno autonómico de décadas, espero que la Alcaldesa, que durante toda la campaña electoral dijo que la contaminación le preocupaba, actúe.

–¿Cómo?

–Instando al Puerto a cubrir los acopios de los graneles y cumpliendo la proposición que nos aceptó en febrero para reforzar la unidad de vigilancia ambiental de la policía municipal y reclamarle al Gobierno de Asturias que delegue competencias en el Ayuntamiento, para que esa unidad pueda entrar a hacer inspecciones en los recintos privados, ante la dejación de funciones en ese sentido del Principado. Antes de verano vamos a pedir explicaciones en el pleno de todos los puntos que nos aceptó en materia ambiental el gobierno local y que no hayan ejecutado. Estamos cansados de promesas vacías de uno y otro gobierno.

–¿Cómo ve la vivienda?

–Hay un problema en la ciudad, con subida de precios en todos los barrios de más del 12% en el último año y la falta de oferta en alquiler cuando en Gijón hay 8.300 viviendas vacías. Al gobierno local le falta dar un impulso a este tema y van a rebufo de lo que planteamos IU y Podemos, como la moratoria de viviendas turísticas en La Arena, Cimadevilla y el centro. Faltan políticas para poner en circulación las viviendas que están cerradas.

–También han hecho propuestas sobre comedores escolares.

–Junto con IU estamos haciendo un montón de iniciativas conjuntas en este tema. El gobierno ahí se ha abierto un poco a escuchar y creemos que de verdad puede haber en este mandato un cambio en el modelo de comedores escolares.

–Las tensiones a nivel estatal entre Podemos y Sumar no parece que se estén reflejando entre su grupo municipal y el de IU.

–Con IU tenemos una relación excelente, trabajamos conjuntamente en las comisiones y los plenos, llevamos muchas iniciativas juntos, acudimos a muchos espacios juntos, nos invitaron a su asamblea local en la que salió elegido Alejandro Farpón; la relación es muy buena.

–¿Qué opina de la vuelta de los toros a El Bibio y de la Alcaldesa a actos religiosos?

–Contábamos con ello. Este es un gobierno de derechas.

–¿Qué le parece que echaran a Vox del tripartito?

–No lo acabaron de echar. Lo que duró poco fue tener a Vox en el gobierno, pero hombre, el tránsfuga no deja de ser de ultraderecha porque se salga de unas siglas. Porque no se va de Vox porque no esté en esa ideología.

–¿Lo peor que ha hecho el gobierno local hasta ahora?

–El negacionismo con el tema de movilidad, que se han visto abocados a desarrollarlo por la campaña que llevaron a cabo en el mandato anterior, pero veo incluso a la Alcaldesa incómoda en ese papel y por eso los asuntos de movilidad los han ido relegando a un segundo plano en los últimos meses. Cuanto todas las ciudades europeas están avanzando hacia un modelo de peatonalización y alternativas a los vehículos motorizados, en Gijón hay un retroceso absurdo.

–¿Y lo mejor?

–Desencallar el proyecto de Naval Gijón, aunque no le daría una nota excelente por la falta de transparencia.

