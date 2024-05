Un Xixón donde poder vivir

Alejandra Tejón Ballesteros es portavoz de Podemos Xixón

Parece que en Xixón los problemas solo se acumulan ante la pasividad de los de siempre: el abandono de las infraestructuras, la contaminación que nos enferma y últimamente, desde luego, la vivienda.

¿Cuáles son las consecuencias reales de esa crisis de vivienda que ya sufrimos en Xixón? Las dificultades que cada vez más gente se encuentra a la hora de buscar, sencillamente, un lugar donde vivir en nuestra ciudad llegan a convertirse en un calvario si se trata de los colectivos que siguen sufriendo una lamentable discriminación en nuestra sociedad.

No lo digo por decir: es la realidad de varias de mis compañeras de trabajo en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Sí, hay mujeres que cuidan cada día de gijoneses y gijonesas mayores y dependientes y que no consiguen un lugar digno para vivir porque, si las opciones son pocas y prohibitivas, cuando eres una persona migrante y racializada directamente se esfuman ante tus ojos. Aunque prestes una labor esencial, aunque lleves aquí diez o quince años y tus hijas hayan nacido en Cabueñes. Y de esto sí que no van a poder echar la culpa a la ley de vivienda.

El descontrol de la subida de precios y, particularmente, el vaciamiento del mercado de alquiler para destinar los pisos a alquileres turísticos irregulares nos están llevando al límite ante una inacción pasmosa de los responsables políticos, que siguen pensando antes en los intereses de los grandes propietarios que en la gente que lo pasa mal para tener un techo bajo el que vivir con dignidad.

Y no, situaciones como estar trabajando a jornada completa y no poder ni emanciparte; o tener que compartir piso con tres o cuatro personas cuando ya querrías estar construyendo tu propio proyecto de vida; o tener que cambiarte de casa cada nueve meses para que alguien se forre con el turismo mientras tú emprendes otra búsqueda desesperada, no son dignas, normales ni aceptables.

La vivienda es un derecho constitucional y garantizarlo es una responsabilidad de todas las administraciones, incluida la municipal. De hecho, es bien sabido que en Xixón ya disponemos de herramientas para facilitar el acceso a un hogar, como son la Empresa Municipal de la Vivienda y su programa Xixón Alquila. Falta poner a punto estas herramientas: dotarlas de recursos económicos suficientes y actualizar sus condiciones de funcionamiento para hacer frente a la realidad del mercado inmobiliario actual.

Lo que necesita Xixón para ser una ciudad viva y digna no es en absoluto fomentar la construcción de más pisos de lujo para segunda residencia. Es desarrollar por fin las medidas pendientes para controlar la vivienda turística más allá de la limitada moratoria en vigor. Y es impulsar la capacidad del Ayuntamiento para intermediar entre propietarios e inquilinos, facilitando avales y garantías, para movilizar las más de 8.000 viviendas vacías existentes.

Desde Podemos Xixón seguimos insistiendo al gobierno municipal en que haga uso de sus facultades para aportar soluciones, para aliviar esa tensión del mercado que tanta gente siente sobre sus hombros.

