Malestar en el barrio gijonés de La Arena por un edificio de okupas: "Cada poco viene la Policía"

La calle Aguado, en el barrio de La Arena, está en guardia por okupas. En concreto, los que han tomado el inmueble situado a la altura del número 19, foco de malestar entre los residentes de los portales próximos y en el que son habituales las intervenciones policiales por peleas entre los propios inquilinos que viven en el lugar de forma ilegal. "Está okupado gran parte del edificio", asevera un vecino que vive en uno de los portales de la misma vía. Según su versión, la problemática se remonta al mes de mayo y ha ido "in crescendo". "Empezó por un piso, luego dos... y ahora está así", sostiene este gijonés, que señala que estos residentes son "gente joven, que entre los veintipico y los treinta y pocos años". "Al menos hay cuatro o cinco pisos okupados. Y otros igual ni se pueden okupar porque están fatal", agrega.

La puerta del portal está visiblemente deteriorada. A través de ella se pueden divisar multitud de cristales rotos. Las molestias ocasionadas por los okupas están a la orden del día. "Se oyen muchos ruidos y los patios interiores están llenos de mierda porque tiran cosas tanto por el pequeño como por el grande. También ha habido alguna pelea", explica este residente en la calle Aguado, que incide en que la presencia policial es más que habitual en la zona por este caso. "Ha venido muchas veces por altercados entre ellos", resalta. Tal y como expone este hombre, la previsión para el inmueble pasaba por derribarlo para hacer uno nuevo. Sin embargo, el plan quedó paralizado y, al no efectuarse el tapiado, "la gente ha entrado para allá", asegura.

"El otro día me paró una mujer en el portal para contarme que había habido problemas con los okupas", manifiesta otra residente en la calle del barrio de La Arena, que coincide en que los inquilinos acostumbran a arrojar basura a los patios. Una vecina de la calle Marqués de Casa Valdés, que suele transitar por la de Aguado, también es consciente de la peliaguda coyuntura. "No sé mucho, pero sí es cierto que viene bastante la Policía porque hay movidas", proclama este varón.

Del problema son conscientes también los dueños de los negocios. Una comerciante de una de las calles contiguas remarca que "cada poco está por aquí la Policía, imagino que por las quejas de algún vecino o porque los ven haciendo algo raro". "Lo que se comenta por el barrio es que están los cinco pisos okupados", advierte, por su parte, otra vecina del barrio que no reside en la calle Aguado, pero conocedora de la situación porque la presencia de esos inquilinos en las mencionadas viviendas es la comidilla. "Sé que hay okupas en el edificio, pero no sé si ha habido problemas", reseña otra vecina. "Se metieron un par de ellos y creo que ahora mismo ya está todo lleno", subraya. Sobre el estado del portal, comenta que ha empeorado. "Antes no estaba así. Seguramente lo rompieron para poder entrar al no tener llaves", apunta. En su caso, afirma que, hasta el momento, los okupas no han ocasionado graves problemas más allá de "poner a veces la música demasiado alta".

No obstante, el malestar general es latente en la calle Aguado, que no baja la guardia ante un nuevo caso de okupación en la ciudad. El pasado lunes, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar para intervenir por un altercado entre varias personas que no llegó a las manos. Sin embargo, sí hubo intercambio de amenazas e improperios. El despliegue, que implicó a tres coches y un furgón policial, concluyó con la detención de un varón sobre la que pesaba una orden de ingreso en prisión.