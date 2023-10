Vox quiere cambios en el Festival de Cine de Gijón (FICX). La portavoz Sara Álvarez Rouco anunció esta mañana la creación de un nuevo premio, a una película concreta o una persona, que represente, "el esfuerzo y el respeto a los demás", lo que a su juicio son los valores de que defiende Vox, una decisión que ha reconocido que se ha tomado por ahora sin informar previamente al equipo del festival y que se pretende implantar este mismo año. "Los valores de trabajo, esfuerzo y respeto a los demás son los valores que defiende Vox", señaló la política.

De cara a próximas ediciones (la formación explicó haber tomado posesión con parte del festival ya encaminado) Álvarez Rouco anunció su idea de refomular la cita cultural para "abrirla al público", y mostró dudas respecto a parte de su programación, como el Premio Rambal creado en colaboración con Xega en 2021 y la sección de cortos en asturiano. Álvarez Rouco señaló que su formación no quiere "prohibir nada", pero también que su partido no comparte dar espacio a colectivos que se sirven de la cultura "por ideología", una idea que Vox lleva lanzando desde su entrada al gobierno. Señaló Álvarez Rouco que la decisión surge de su partido, pero que informará a sus socios de gobierno, y también a la dirección y equipo del festival, que no ha participado tampoco en esta medida. "Queremos enriquecer el FICX, si bien velaremos por dejar atrás limitaciones ideológicas, militancias activistas y sectarismos", señaló la concejala.

Álvarez Rouco señaló: "Queremos que el trabajo de VOX en el ámbito del FICX vaya en el sentido de enriquecer un certamen que ya goza de un bien ganado prestigio tanto nacional como internacional y para ello nos proponemos alejarlo de sesgos y sectarismos. Aportar puntos de vista renovados y atractivos que lo abran a nuevos sectores del público que hasta ahora se mantienen apartados o desconocen sus contenidos". Y añadió: "Para nosotros será fundamental mantener las puertas abiertas a todas las sensibilidades y problemáticas sociales, si bien velaremos por dejar atrás limitaciones ideológicas, militancias activistas y sectarismos".

Ahora bien, salvo el nuevo premio, que se quiere implantar, si se puede, en esta edición, el resto de cambios esperarán al año que viene porque, explicó la concejala, su grupo "heredó" las bases del FICX de este año de la anterior corporación, y su partido ha decidido respetar esa hoja de ruta. "Los programas están prácticamente cerrados sin nuestra participación", aseguró.