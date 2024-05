"Para Gijón sería importante contar con un hotel de cinco estrellas", avala el gobierno

Una cosa tiene clara el actual equipo de gobierno local, y así lo transmitía ayer su portavoz y edil de Urbanismo, el forista Jesús Martínez Salvador: "Para Gijón sería importante contar con un hotel de cinco estrellas". En base a esa importancia "y ante un proyecto serio y responsable el Ayuntamiento estará ahí para tramitarlo con la mayor rapidez posible". Ese es el escenario que fijó el concejal ante la nueva propuesta, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, que la cadena hotelera NH y el industrial avilesino Ignacio Santiago Pereiras están preparando para ubicar un hotel de esa categoría en la antigua sede de la Autoridad Portuaria en Cimadevilla. Pereiras fue el primer empresario en pensar en un hotel en ese espacio, allá por 2016. Tras varios avatares volvió al proyecto el pasado mes de enero al comprar al tinetense Fermín Mora la sociedad a la que el Puerto había adjudicado el inmueble.

Una vez clarificado el escenario, Martínez Salvador optaba ayer por la prudencia con un "de momento el proyecto está en fase embrionaria; toca más trabajar y no tanto comunicar avances". "Hemos tenido varias reuniones y sabemos que se trabaja en un proyecto diferente al del anterior propietario", valoró. Un proyecto del que todavía no se ha presentado ninguna documentación oficial al Ayuntamiento ni ninguna petición que lleve a la Corporación a impulsar las modificaciones de los instrumentos de planeamiento que sean necesarias para facilitar ese nuevo uso del inmueble. "De momento, no estamos en ese punto", concretó el edil.

Al Ayuntamiento le tocaría impulsar cambios en el Plan General de Ordenación (PGO), el Catálogo Urbanístico y el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Cimadevilla para hacer encajar el hotel en el planeamiento. Rebajar la catalogación de la vieja sede portuaria es fundamental para que pueda ser derribada. En cuanto a la altura, el hotel mantendría la de los edificios anexos que se van a derribar de tal manera que la fachada que dé al Puerto Deportivo esté alineada con los de la calle Claudio Alvargonzález.

Para el actual gobierno local, la importancia de este proyecto no se concentra exclusivamente en incorporar un hotel de cinco estrellas, del que carece Gijón tras varios fracasos en los últimos años, a la planta hotelera local. También es un elemento sustancial en la reforma de esa parte singular de la costa gijonesa sobre la que el socio mayoritario del gobierno, Foro, ya había planteado una actuación en campaña electoral para ubicar una grada en la zona de la cuesta del Cholo como elemento dinamizador de la vida de Cimadevilla. La desaparición del edificio de Sanidad Exterior facilitará esa reordenación de espacios y, por tanto, los planes municipales.

¿En qué consiste la nueva propuesta de hotel de cinco estrellas? Desde la cadena hotelera NH se trabaja de manera paralela en un plan de viabilidad y en un proyecto que se asienta sobre la idea de generar 70 habitaciones y un aparcamiento subterráneo de entre 35 y 40 plazas para uso de los clientes. Se trabaja con la idea de una construcción que mantenga la altura de la edificación actual y utilice tanto la parcela de la sede portuaria como la colindante del actual edificio de Sanidad Exterior, que aún está pendiente de que la Autoridad Portuaria la saque a subasta.

Los números se rebajan sobre la fallida propuesta que el anterior propietario llevó al Ayuntamiento y que hizo pública el edil de Urbanismo en septiembre en el marco de una campaña con motivo de los primeros 100 días del gobierno de Carmen Moriyón. Entonces sobre la mesa había una propuesta de inversión de unos 20 millones para hacer un cinco estrellas con 120 plazas en un edificio de diseño clásico, con un parking con un centenar de plazas y la opción de reutilizar el vecino edificio del Torreón como aparthotel. Fermín Mora tuvo que vender su parte al no conseguir una prórroga más del Puerto para abonarles la parte pendiente del pago de la venta del edificio en 2020.

