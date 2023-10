El alzhéimer afecta ya a más de 4.000 gijoneses, alertan los especialistas

Es una enfermedad silenciosa que entra por la puerta de atrás con efectos devastadores. Los avances y retos en la lucha contra el alzhéimer, una dura realidad que solo en Gijón sobrepasa los 4.000 diagnosticados, se pondrán encima de la mesa en la décima edición del Congreso Nacional, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro y en la que participará casi medio millar de congresistas.

Bajo el lema "Integrando la innovación", la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) es la organizadora de unas jornadas para las que está invitada su presidenta de honor, la reina Sofía. A pesar de que no se cuenta con un censo oficial, la Confederación estima que en el Principado un total de 189.000 personas, entre diagnosticados y familiares, sufren la cara más cruel de esta enfermedad. Una cifra que asciende a 1,2 millones de diagnosticados en España, llegando a los cinco millones de afectados al incluir a sus seres queridos.

"Gijón será el eje neurálgico del alzhéimer. Se va a debatir esta demencia desde perspectivas no abordadas hasta la fecha. Innovar en este campo no es fácil, al menos en términos de resultados, aunque hay noticias esperanzadores y avances que se van a convertir en realidad", señaló la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, cuya plataforma congrega a más de 200 asociaciones. "Se va a abordar hablar del diagnóstico precoz; eso es importantísimo. Y también cómo tejer alianzas sociolaborales para ayudar a quienes la sufren y su entorno", añadió la alcaldesa, Carmen Moriyón. Los expertos abordarán los elementos clave de la investigación, nuevos tratamientos y ensayos clínicos, además de cómo la demencia afecta a colectivos como el LGTBI o minorías étnicas, entre otros. La esperanza a corto plazo está depositada en la validación de las terapias no farmacológicos y la llegada de los primeros fármacos que "cuando lleguen va a cambiar el panorama el mundo", celebró Almagro. Gijón será testigo de ello.