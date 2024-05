Cada vez más tardías y no necesariamente casadas: así son las mamás asturianas en la actualidad... ¡Y felicidades a todas ellas!

La tapiega Marta Alonso se estrenó en la maternidad con 42 años recién cumplidos. Siempre tuvo claro que quería ser madre, pero las circunstancias de la vida dilataron el proceso más de lo previsto. Sin embargo, ni se arrepiente, ni nota juicio social alguno por haber retrasado este momento vital, que ahora disfruta con la madurez y calma que, sostiene, dan los años.

Alonso acaba de incorporarse al trabajo tras la baja maternal y explica que quizás notó más presión en la treintena, cuando sus amigas empezaron a quedarse embarazadas. "Ahí sí que te preguntaban más eso de ‘para cuándo’ y me llegaron a hacer el comentario de ‘se te va a pasar el arroz’, pero después creo que las personas cercanas dieron por hecho que no los quería tener. La gente lo asumió sin que yo lo hubiera dicho nunca", apunta esta mujer, que considera que hay que ser cautos siempre a la hora de preguntar por qué no se tienen hijos.

"Llegó un momento en el que me dije a mi misma que iba a disfrutar de la vida y que si llegaban los hijos, llegarían. Decidí dejarme llevar a ver qué me deparaba la vida", relata. Su momento más crítico llegó a los 38 años, cuando fue a revisar un mioma en el útero detectado tiempo atrás. "La ginecóloga me dijo que había que tomar decisiones porque el mioma había crecido y quizás podría darme problemas si quería tener hijos. Entonces tenía que decidir entre extirparlo o dejarlo y probar suerte. Decidí quitarlo y justo se nos vino la pandemia encima. Ese fue el momento en que me sentí más presionada", explica.

Tuvo suerte y todo salió bien. Se extirpó el mioma y logró quedarse embarazada con rapidez y dar la bienvenida a la reina de la casa, la pequeña Alba. "No me arrepiento de haberlo hecho así, pero reconozco que tuve suerte", cuenta, al tiempo que es consciente de las limitaciones de la edad. Por un lado, echa cuentas y sabe que cuando su hija tenga 17 años, ella y su pareja ya estarán rondando los 60 años. Por otro lado, sabe que la edad también cuenta para los abuelos de Alba, que, aunque están en buena forma, ya superan los 70 años, lo que limita a largo plazo sus posibilidades de ayudar. "En el lado bueno de la balanza está que la madurez ayuda y no me agobia eso que te dicen de que pierdes tu libertad al tener hijos. Hacía ya la misma vida antes de tener a Alba. Llegó en un buen momento y quizás lo único que he tenido que aplazar temporalmente son los grandes viajes que hacía antes de tenerla", relata al tiempo que reivindica la necesidad de alargar las bajas de maternidad y también aumentar las ayudas a las familias.