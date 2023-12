El Bibio saldrá a concurso por seis años con un mínimo de cuatro corridas de toros

Convertir la feria de Begoña en un reclamo turístico que deje dinero en la ciudad y situarla, de nuevo, como un referente de la tauromaquia en el norte de España. Estos son los dos objetivos que se marca el gobierno local en el pliego de condiciones para la explotación taurina de El Bibio, un contrato que se está rematando para sacarlo a concurso el próximo mes de enero. El documento, que dará prioridad a la oferta artística que presenten los empresarios interesados en gestionar el coso de la carretera de Villaviciosa, adjudicará la explotación taurina de la plaza por tres años, prorrogables por otras tres temporadas más, lo que permitirá, también, que el futuro gestor "pueda trabajar con tranquilidad, a largo plazo y con el objetivo de convertir la feria en un referente del norte de España", explican fuentes consistoriales. En cuanto fechas, se valorará positivamente que el ciclo se programe del 15 de agosto en adelante, como ocurrió el pasado agosto, para estirar la Semana Grande.

La elaboración del pliego, como siempre ocurrió, corresponde a Alcaldía, y esta vez, previsiblemente, también será quien supervise su cumplimiento una vez se adjudique la plaza. Se espera que en mayo ya haya empresario. La idea de los tres años más las tres prórrogas, además, dejará abierta la opción de ir ampliando el número de festejos si la demanda cada verano va en aumento en una ciudad que hasta hace no mucho llegó a celebrar siete festejos taurinos. El planteamiento en el nuevo contrato es fijar un mínimo de cuatro espectáculos, de los que tres deberán ser obligatoriamente corridas de toros. La cuarta, podría ser una mixta o una novillada. Supone, por tanto, continuar con la fórmula del pasado mes de agosto. La feria de la recuperación de la tauromaquia en Gijón, organizada por Carlos Zúñiga hijo (al frente de la empresa Circuitos Taurinos), congregó a más de 20.000 espectadores durante los cuatro días. Hubo un día de casi lleno, rozando los 9.000 espectadores con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey como reclamo en el cartel.

La estructura de cuatro festejos no es inamovible. Solo es un mínimo para garantizar el abono. El máximo, eso sí, se fijará en seis espectáculos. Pero la idea del gobierno local es que el empresaro pueda ir ampliando o no el número de corridas en función de la afluencia de público. A su criterio. El objetivo es ponderar el proyecto artístico, con unos carteles adaptados a la idiosincrasia de Gijón para que la feria de Begoña sea otro atractivo turístico más durante la Semana Grande. Es por eso que el canon que se establecerá todavía está sin cerrar. En el anterior contrato, el que rompió el anterior gobierno local de PSOE e IU levantando una enorme polémica, se estipulaba un canon de 50.000 euros más IVA. Ahora, no se espera muy alto, toda vez que desde el Ayuntamiento se pondrá un tope para el precio de las entradas y que los cachés de los toreros y el ganado bravo ha subido sensiblemente en estos años. Sí habrá un tope máximo del dinero que los empresarios interesados puedan ofertar, para evitar que ninguno de ellos llegue con "una millonada", que luego no pueda sufragar. Muchas plazas se han visto afectadas en los últimos años por esto.

Otra de las cosas que tiene clara el gobierno local es que se apueste por lo local. Es decir, que en el pliego se reflejará que expresamente se contrate a la Banda de Música de Gijón para amenizar los festejos de la feria con sus pasodobles. No habrá opción a ninguna otra alternativa.

El pasado mes de octubre, durante la entrega de premios de la Federación Taurina del Principado de Asturias, donde se reconoció a la alcaldesa, Carmen Moriyón, por su defensa de la tauromaquia, el empresario Carlos Zúñiga ya manifestó su intención de presentarse al concurso para la explotación de El Bibio. Actualmente, lleva las riendas de otros cosos como El Puerto de Santa María, Palencia, Zamora, Colmenar Viejo o Aranjuez. Al frente de Gijón con Circuitos Taurinos lleva más veinte años.