"Este presupuesto contempla partidas para el adecuado tratamiento de conservación de aquellos elementos artísticos y escultóricos públicos del municipio, incluyendo ‘Sombras de Luz’, de Fernando Alba". Así lo aseguró ayer el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, en el pleno extraordinario de aprobación de las cuentas municipales, después de que el propio autor denunciase en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA que las "chaponas", que cumplen ahora 25 años, están faltas de mantenimiento.

"Es una pena que el Ayuntamiento tenga abandonada la escultura y no la cuide", lamentó el escultor, mientras señalaba que faltaba tierra en la base, aplicarle resina para evitar su oxidación y colocar correctamente la iluminación. "Me parece lamentable que no cuide piezas tan visitadas y tan turísticas", ahondó el escultor.

Tras la denuncia hecha por Alba, escultores asturianos y asociaciones culturales locales apoyaron la demanda del autor de "Sombras de luz". "Si el propio artista dice que necesita una reparación, el Ayuntamiento tiene que hacerla", afirmaron.

Pese a que Martínez Salvador aseguró que habrá una partida en las cuentas municipales con la que se podrán sufragar las labores de mantenimiento y reparación en "Sombras de luz", se desconoce por ahora cuándo podrán efectuarse esos trabajos en la icónica escultura ubicada entre las escaleras 18 y 19 de San Lorenzo y de cuya instalación se cumplen ahora 25 años.