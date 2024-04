Contrueces espera por un nuevo arbolado autóctono: "Ahora el parque está desnudo"

Confiesa Alejandro Romero, presidente vecinal de la asociación "Los Ríos" de Contrueces, que la tala de las palmeras del, precisamente, parque de Las Palmeras, fue un "shock" para el barrio. A finales de 2022 comenzó el proceso para cortar unos ejemplares afectados por la plaga del picudo rojo. Quedan dos en pie que resisten para otorgarle ese toque distintivo al lugar. La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad llenará este año el vacío que dejaron las queridas palmeras.

Las actuaciones consistirán en eliminar por debajo del nivel del suelo el tocón y las raíces de las palmeras taladas para posteriormente plantar en el mismo emplazamiento nuevos árboles autóctonos. Técnicos del servicio de Parques y Jardines deben determinar aún las especies elegidas, que se regirán por criterios de conservación de la biodiversidad y equilibrio ambiental, como su mejor adaptación al clima y el menor riesgo de sufrir enfermedades o las temidas plagas.

Evelio González y Ascen Díez, en otra de las palmeras. / Marcos León

"El parque está desnudo", lamenta Alejandro Romero, que celebra la llegada de nuevos árboles que mitiguen la ausencia de las palmeras. "Si los ponen autóctonos, que los hay muy guapos, no quedará mal... pero echaremos de menos las palmeras", admite el líder vecinal. Los fresnos son su preferencia. Es una de las opciones valoradas por Parques y Jardines, de hecho. "Vimos fotos de un parque en Tarragona y quedan preciosos", asegura Romero, que, no obstante, ofrece otras alternativas, como aprovechar los troncos de las palmeras taladas para colocar allí flores. Alejandro Romero remarca la "pena" que sintieron los vecinos con la eliminación de las palmeras. "Si se hubieran tratado, quizás se habrían salvado", señala.

Juanjo López, vicesecretario de la entidad vecinal, propone incluso que haya palmeras artificiales "como símbolo" del parque. "O una placa, o un monumento, que, si no en una década habrá que cambiar el nombre del parque", añade López, que pide que los árboles plantados no sean caducos, que supondrían "un coste añadido" en materia de limpieza. "Esto está más triste. La gente mayor que utiliza mucho los bancos dice que se nota que no están las palmeras", asevera Begoña Corveiras, vicepresidenta de la asociación "Los Ríos", que reivindica que se tengan en cuenta las alergias para seleccionar las especies a plantar.

La vocal Ascen Díez se sube al carro de los fresnos. "Dan color y son bonitos", afirma Díez, que ensalza que el parque de Las Palmeras "tiene mucha vida" y que sin las palmeras "está desangelado". Evelio González, también vocal, aboga por "una palmera en cada esquina" para preservar la idiosincrasia de la zona.

En lo que coinciden en Contrueces es en la necesidad de reforestar en las áreas que han dejado huérfanas las palmeras. Se estima que el coste total de la intervención sea de 36.300 euros, una de las obras previstas para ejecutar con cargo a una aportación de 750.000 euros, con remanentes de tesorería, que se transferirán a la concejalía de Medio Ambiente, liderada por Rodrigo Pintueles. La popular zona verde Contrueces espera su renovación.

