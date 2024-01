El gobierno regional ha puesto en marcha un plan coordinado con Protección Civil, los ayuntamientos y asociaciones conservacionistas para intervenir en 11 playas de 11 a 14 horas, coincidiendo con la baja mar. Una de esas playas es San Lorenzo, donde esta semana aparecieron las primeras bolinas de plástico a la altura de la escalera 13. Desde el área municipal de Medio Ambiente, liderada por el popular Rodrigo Pintueles, ya estaban prevenidos desde que los plásticos comenzaron a llegar al Cantábrico con operarios de la empresa Emulsa, que fueron los primeros en retirar los pellets hallados.

Este sábado se retomaron esas labores. En la playa de San Lorenzo, las amigas Susana Collía y Elena Reguera llevaron sus propios recogedores. "No estaba conforme si me quedaba en casa. Es muy importante estar aquí", sostuvo Collía, que lamentó que la problemática de los pellets es "la punta del iceberg". "Parece que es más visible porque afecta a la playa a la que vas en verano", comentó. "Cuando pasó lo del Prestige, me habría gustado ayudar. ¿Por qué no iba a venir hoy si lo tengo al lado de casa?", manifestó Susana Collía.

Rosalía Cuetos es fisioterapeuta y está muy vinculada al mundo de la salud. No dudó en arrimar el hombro. "Quería ver la cantidad de gente que venía a ayudar y la concienciación a nivel de Gijón, que es poca", lamentó Cuetos, que tiene amigos que están desarrollando la aplicación Universal Plastic, que fomenta la participación en este tipo de campañas. Para Cuetos, "hay que actuar ya". "Las bolinas de plásticos serán muy nocivas para la biosfera, los bañistas, la fauna...", sostuvo. En su bolsa amarilla había unas cuantas. "Son difíciles de coger", confesó Rosalía Cuetos, que fue tajante. "El problema es real y ha llegado a nuestras costas", subrayó.

"Rogaría más voluntad y que mañana venga más gente", afirmó Begoña Álvarez, jefa de unidad de Protección Civil, agrupación coordinadora del operativo en San Lorenzo. Álvarez también alertó de que los dueños de los perros deben tener cuidado con sus mascotas cuando estén en el arenal. "Los restos que llegan a la playa son malos para todos", sentenció.