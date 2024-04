Gijón "atrae" a los pasajeros del "Arcadia", el primer crucero que hizo escala en El Musel en 1999

El Musel se ha despertado esta mañana con una visita de lo más especial. El crucero “Arcadia”, el primero que hizo escala el 30 de mayo de 1999, atracó a las ocho de la mañana en el Puerto de Gijón con 2.000 pasajeros a bordo, en su mayoría de nacionalidad británica. “Seguro que vamos a disfrutar de la atmósfera de la ciudad”, comentaron a la salida de la embarcación Jason Drust y Audra Ross.

Después de partir desde Southampton el sábado pasado y hacer su anterior parada en La Coruña, fueron muchos los turistas que decidieron bajar del barco, que llegó a la ciudad a las ocho de la mañana. Entre sus posibilidades estaba conocer Gijón, o bien viajar hasta Oviedo, Avilés, Luanco, e incluso realizar el descenso del Sella o la Senda del Oso. A pesar de la amplia oferta de opciones, la mayoría optó por quedarse en Gijón, una ciudad que pisaban por primera vez Paul y Glenys Schofield junto a su hijo, Neil. “No sabemos absolutamente nada de Gijón. Es una de las que más nos atrae porque nunca habíamos estado antes. En otras ciudades como Bilbao o La Coruña habíamos estado ya, pero aquí nunca”, explicaron los miembros de esta familia inglesa, que agradecieron ser recibidos por el sonido de las gaitas de dos componentes de la Escuela de Música Villa de Xixón y los bailes que realizaron otros dos integrantes de la Asociación de Coros y Danzas Jovellanos. “Nos encanta España por su sol, la amabilidad de las personas y lo familiares que son”, ensalzaron.

También era una ocasión esperada por Paula Stratton y Alison Dooley, de la Isla de Wight. “Vamos a explorar la ciudad. Sabemos que tiene una playa grande y un casco viejo”, indicaron, antes de exponer cuál era su plan: “Beberemos un café, una cerveza, disfrutaremos de las vistas e iremos a ver la playa”. Asimismo, tanto Stratton como Dooley se mostraron de acuerdo a la hora de destacar que “nos gusta España por su gente, su tiempo, su cultura, su cerveza y sus tapas”. Ellas eran de las que nunca habían vivido la experiencia del crucero anteriormente. “Es nuestra primera vez y todo está siendo muy bueno”, aseguraron.

La nigeriana Shakira Olanrewaju comentó que era conocedora de que el “Arcadia” fue el primer crucero en hacer escala en El Musel hace casi un cuarto de siglo. “Alguien me lo dijo ayer. Está bien y es divertido”, sostuvo. A Olanrewaju le acompañaban sus amigas Wale Nolla, Victoria Adebayo, Yetunde Ofili, Nike Bamisaye, Iyabo Arogundade, Funke Ibrahim E Immsculata Okwubodu. “Es nuestra primera vez aquí. He estado intentando aprender información sobre la ciudad en el barco”, afirmó Olanrewaju, quien puso el foco en que “España es divertida”. “Es mi primera vez en España, nunca había venido, pero la gente baila y me gusta ese ambiente”, agregó.

Este buque de la flota operada por la naviera P&O, tras completar su escala en Gijón, pondrá rumbo a mediatarde hacia Bilbao para más tarde continuar hacia La Rochelle (Francia) y finalmente regresar a Southampton (Inglaterra) para culminar el viaje.

El sábado será el turno del “Spirit of Discovery”, un buque de pasajeros de la flota de la compañía Saga Cruises, una de las habituales en El Musel. Este crucero salió el domingo de Portsmouth (Inglaterra) y hace escala en Oporto (Portugal) y Vigo para después llegar a Gijón, desde donde zarpará en la tarde del sábado hacia Bilbao. Proseguirá su ruta hacia La Rochelle, Brest y St. Malo (Francia) y cerrará su recorrido en el puerto de Portsmouth (Inglaterra) el 10 de mayo.