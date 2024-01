El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, mantuvo ayer un encuentro con representantes de la Plataforma de Bernueces. Una reunión en la que la asociación, legalizada como entidad independiente el pasado verano tras desavenencias con el colectivo vecinal de la parroquia, transmitió sus preocupaciones al edil forista. Entre ellas, la presencia de jabalíes en la zona. "A quien no tiene cerrada la finca le destrozan el prado y en la carretera te los puedes encontrar. No le tienen miedo al coche", comentó Hugo de la Fuente, presidente de la Plataforma, que aseguró que otra de las inquietudes en Castiello de Bernueces tiene que ver con la fibra óptica. "Es un problema generalizado desde la plaza del Curullu. Hace años, una vecina se fue al paro porque no podía teletrabajar", subrayó de la Fuente. En ese sentido, en las últimas semanas se dio un empujón a la instalación de fibra óptica en la zona rural de la ciudad gracias a la implicación de los propios vecinos, que gestionaron la puesta en marcha del servicio, principalmente, con dos empresas, Oxon 3 y Por Aire, un plan desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. De la Fuente instó, además, al arreglo de baches y zonas sin asfaltar en la parroquia.

Por otra parte, los miembros de la Plataforma de Bernueces informaron a Gilberto Villoria de los desbordamientos que sufre el arroyo de San Miguel y reclamaron la colocación de contenedores para verter los materiales resultantes del desbroce. "No pedimos nada nuevo", incidió Hugo de la Fuente, que también abogó por la reparación de diversas cunetas. Hugo de la Fuente estuvo acompañado por Juan Carlos Cueto y Roberto Díaz. María López, directora general de Infraestructuras, tomó nota de las peticiones vecinales. Al margen de trasladar las reivindicaciones de la parroquia, la reunión de ayer sirvió para tener una toma de contacto para una entidad de reciente creación. "Esperamos que nos tengan en cuenta de cara al futuro", concluyó Hugo de la Fuente.