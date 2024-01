"Café Quijano" regresa a Gijón con sus "conciertos de sentimientos"

"Solemos viajar siempre en furgoneta, pero estaría bien estrenar el AVE para ir a tocar a Asturias, bendito túnel para estar tan cerca León y Asturias". Óscar Quijano es una de las tres piezas de la banda "Café Quijano", que completan sus hermanos Manuel y Raúl. "Asturias es nuestra casa, es algo muy bonito para nosotros, tenemos familia, percibimos el cariño, y nos encanta ir a Asturias, porque además el asturiano es una persona alegre, así como los leoneses somos más fríos y reservados", confiesa. Este sábado, a las 20.30 horas, "Café Quijano" actuará en Gijón, en el teatro de la Laboral, dentro de su "Manhattan Tour".

"La gente sigue encantada de escucharnos", recalca Óscar Quijano sobre el motivo por el que la banda, que combina sonidos de bolero y pop-rock, sigue calando entre el público 25 años después de su primer disco. "Un concierto nuestro es una actuación en esencia, llevamos una banda que es espectacular, estamos muy orgullosos de ella. Tenemos dos tipos de repertorio, el pop rock y el de los boleros. Empezamos más tranquilos para ir metiendo a la gente en harina. En resumen, es un concierto de sentimientos", reflexiona.

Esa primera parte más acústica del concierto se centra en los boleros. "Aprendimos a tocar la guitarra con ‘Los Panchos’ o Armando Manzanero. Nuestro padre es profesor de música de guitarra, ha sido durante 50 años profesor, es un enamorado del folclore latinoamericano", explica Óscar Quijano sobre las motivaciones y origen de esta conocida banda que ha sacado once discos.

"Nunca nos imaginamos que podía pasar algo así. Si lo viera la Lola diría ‘chavales, enhorabuena’. Aunque nadie nos ha regalado nada, ni es producto de la suerte. Somos trabajadores de esto. Como diría mi padre ‘a papel ensayado no hay mal músico’", comenta en alusión a sus comienzos y al éxito de la canción "La Lola". "Nosotros tres somos músicos extraordinarios o virtuosos como los que van con nosotros, pero suplimos esa carencia con el trabajo y el ensayo.

Óscar Quijano se suma a la manifestación de su hermano Manuel, de que "si no fuéramos hermanos el grupo ya no estaría". Y defiende la circunstancia particular de trabajar en familia: "Como todos al final tenemos momentos de discrepancia o discusión, pero se queda ahí, después nos vamos a comer en familia y se amansan las tempestades. Es una suerte trabajar juntos".