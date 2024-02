Servirse de la nueva ley de vivienda y aplicar recargos a viviendas vacías para forzar que grandes tenedores a la ciudad saquen más pisos al mercado en alquiler. Esta es la sugerencia que planteó ayer el grupo socialista, a través de su edil Marina Pineda, frente al "humo y la propaganda" con la que a su juicio se presenta la actual hoja de ruta del gobierno. "Por mucho que anuncien, no tienen un plan. No han estudiado medidas", aseguró la edil, que explicó haber expuesto esta semana esta idea al bipartito y que, por ahora, se descarta.

Pineda señaló que la idea de un IBI diferenciado no puede aplicarse porque "no es posible legalmente aplicar un IBI diferenciado a inmuebles con un uso catastral residencial" debido a que contraviene la ley de haciendas locales. "Lo habían anunciado como medida estrella y ahora dicen que lo van a estudiar, pero no se puede hacer", aseguró. La concejala criticó, también, que se hubiese aprovechado el espacio de Fitur para dar a conocer el informe sobre la saturación de viviendas de uso turístico en la ciudad, un avanza que los socialistas asumen como propio. "Lo habíamos dejado encargado y lo ocultaron hasta ahora deliberadamente. Esperar a Fitur supuso desaprovechar una oportunidad para promocionar un turismo de calidad en la ciudad". E insistió en que los recargos a viviendas vacías "es una herramienta legal y permitida" que podría aplicarse de inmediato.