El exconcejal de Ciudadanos José Carlos Fernández Sarasola también presentará su candidatura tras la apertura del plazo después de la asamblea del día 15.

–¿Qué le ha motivado?

–Ver la situación en que se encuentra el Grupo, que es mi segunda casa, me apena mucho. Y que también me han animado socios.

–¿Qué cambiaría?

–Veo un Grupo que no reconozco y que tiene que cambiar, que recuperar las esencias que ha perdido estos ocho años. Hay que recuperar la senda de lo que siempre ha sido el Grupo, donde el deporte ha sido la base de su actividad y su filosofía. Volver a esa senda de lo que es el deporte: responsabilidad, sacrificio, compañerismo... Evitar los conflictos que hemos visto estos últimos años uno tras otro: con los empleados, con los socios, con el Ayuntamiento. El Grupo no está para tener conflictos, sino para que sus socios se sientan cómodos, felices y orgullosísimos de una entidad como la que tenemos.

–¿Sus principales propuestas?

–Una senda de futuro. Lo que hemos visto en los últimos años ha sido poco más que parches sin hacer prácticamente nada, perdiendo la base del Grupo, que es el deporte. Es muy importante recuperar el deporte de ocio y el deporte de competición.

–¿Qué opina de la solución para el piragüismo?

–Habría que verla en detalle. Yo creo que es un proyecto incipiente y algo que siempre he hecho y seguiré haciendo es hablar con los expertos, porque yo no soy experto en todo. Creo que hay que hablar con los que saben. Y a la gente que sabe de piragüismo no le gusta lo que se ha ofrecido. Pues habrá que darle una vuelta. Indudablemente el Piles va a quedar poco más que para ocio si se quiere hacer algo de piragüismo y no para la práctica deportiva. Por lo tanto, vamos a buscar soluciones. Y yo creo que eso pasa por evitar conflictos y sentarse con el Ayuntamiento. Es muy posible que ya hace cinco o seis años se hubiera podido llegar a una solución mejor que la que se dio ahora mismo, porque ahora es a hechos consumados y con un proyecto del Piles que se ha licitado.

–¿La relación con el Ayuntamiento?

–Creo que el Grupo, como entidad social y deportiva más grande que tiene Gijón, debe tener relaciones magníficas con el Ayuntamiento de Gijón. La inmensa mayoría de los socios del Grupo somos gijoneses, razón de más para que esa relación tenga que ser fluida. Además, el Grupo tiene mucha relación con el Ayuntamiento en cuestiones como las escuelas deportivas, talleres y otras cosas. Los caminos del Grupo y del Ayuntamiento creo que tienen que estar siempre unidos, cuando ahora venimos de cinco años de enfrentamientos absolutos.

–Hábleme de La Torriente

–Es preocupante tener un terreno como La Torriente sin uso. Si lo miramos de manera fría, el que más usa La Torriente es la segadora. Se han hecho parches, como el circuito de calistenia, que creo que está bien, pero siendo el Grupo un sitio donde cada vez hay menos espacio para que el socio pueda hacer deporte, tener un espacio vacío no tiene sentido. Hay que darle una vuelta y ofrecer un proyecto que los socios vean que sirven para algo, no un prao verde.

–¿Por qué cree que le deben votar?

–Soy socio del Grupo desde hace muchos años. Creo que el dueño del Grupo es el socio y que tiene que sentirse dueño. El Grupo no puede ser un presidente que tiene ideas felices. El Grupo tiene que tener orgullo y necesita gente que trabaje para los socios con una gestión legal con los socios y con la sociedad, y eso es lo que yo ofrezco.