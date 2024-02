El plan de tramitación de ordenanzas abre el Consejo de Movilidad

Una bienvenida, un debate sobre la futura organización de grupos de trabajo y la presentación desde la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que lidera el forista Pelayo Barcia, de la hoja de ruta en cuanto a la elaboración de las ordenanzas de zona de bajas emisiones, movilidad y taxi dieron forma a la reunión constitutiva del nuevo Consejo de Movilidad. "Ha sido un consejo de inicio donde nos reunimos con el ánimo de conocernos y presentamos la idea normativa a desarrollar en los próximos años", explicaba Barcia al final del encuentro.

Por urgencia, la primera de esas ordenanzas a acometer será la de zona de bajas emisiones, ya que el cumplimiento de la ley y de los compromisos con los fondos europeos que la financian contemplan poner en marcha este año la prevista en La Calzada. Que hasta que esté el vial de Jove solo tendrá carácter informativo y donde las restricciones de acceso se vincularán a episodios de contaminación. Para el desarrollo de este proyecto, y de la ordenanza, hay asistencias técnicas contratadas.

Desde el PSOE el edil Tino Vaquero no solo criticó ese planteamiento para la zona de bajas emisiones "ya que si no hay restricciones no se cumplen los objetivos"; también que se antepongan las ordenanzas a la actualización o modificación del Plan de Movilidad. "Es el plan el que tiene que estar en la cúspide, el que debe fijar las directrices", matizó. Ahora mismo el único movimiento de planificación es la idea de contratar un estudio sobre la movilidad en la zona rural.

Manuel Cañete, representante en el consejo del movimiento vecinal, puso en valor el arranque de este espacio de participación, aunque con un pero. "Se ven ganas y esperemos que se estipule un modelo de trabajo que sea productivo, pero, por desgracia, la gente volvió a presentar los mismos problemas de siempre", remató el líder vecinal.