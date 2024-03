Las ayudas al alquiler de Emvisa llegaron a 2.531 beneficiarios con 3,9 millones de gasto

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) formuló ayer sus cuentas de 2023 con un cierre en positivo de 239.355 euros. Igual movimiento tuvieron que hacer los consejos de Emtusa y Divertia, con un beneficio de 97.000 euros en el caso de la empresa de autobuses y unas pérdidas de unos 858.000 euros en la de festejos. En el caso de Emvisa, entidad presidida por la concejala popular Ángeles Fernández-Ahuja, la presentación de las cuentas ante el consejo incluyó el resultado económico del programa de ayudas al alquiler con un gasto de 3,9 millones que alcanzó a 2.531 beneficiarios.

Aunque la disminución del número de beneficiarios respecto a años anteriores no es cuantitativamente alta, sí marca tendencia. Y ha sido un elemento de reflexión para que la dirección de Emvisa haya tomado la decisión de ampliar el tope de los 450 euros de alquiler que ahora se exige para optar a una ayuda municipal. La idea es fijar un nuevo tope desde la moderación para no generar un efecto negativo en el mercado, pero adecuándose más a una realidad donde el alquiler medio está en 550 euros.

En lo relativo a Divertia, su presidente, el concejal no adscrito Oliver Suárez, presentó un cierre en negativo de 858.000 euros que achacó a "un déficit presupuestario y la no aportación extraordinaria del Ayuntamiento que sí se dio en el ejercicio anterior". Defendió Suárez que a su llegada la previsión estaba en unas pérdidas de 1,2 millones "que se han reducido gracias a la contención del gasto y un incremento de ingresos". Las perdidas se compensarán con fondos propios y la previsión para este año es ampliar la línea de ingresos atípicos con el objetivo de cerrar en un mes un importante acuerdo de patrocinio.

El consejo dio el visto bueno a tres licitaciones con un coste total de un millón de euros: el servicio de agencia de viajes y los servicios de gestión del personal colaborador y de traducción y subtitulación del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Del orden del día se eliminó la propuesta de otorgar poderes a Fernando Losada como gerente, que carece de ellos por no habérselos otorgado el consejo en su momento. Esa acción se volverá a plantear en el consejo del mes que viene.

La consejera socialista Carmen Eva Pérez criticó que no se hubiera dado una explicación convincente para justificar el descenso tanto económico como de actividades y participantes a lo largo de 2023. Y, en cuanto al proyecto Gijón Arena, la socialista denunció que no tiene los permisos municipales para usar la plaza de toros y que no se ha empezado a instalar la cúpula anunciada en febrero para cubrir el coso. El primer concierto anunciado es el 4 de abril.

Seis autobuses eléctricos

Al cierre de cuentas en la Empresa Municipal de Transportes Públicos (Emtusa), presidida por el forista Pelayo Barcia, se sumó la aprobación de la compra de seis autobuses de 12 metros, 100% tracción eléctrica y con piso bajo integral por 3,4 millones. Los vehículos recibirán el próximo febrero y serán los primeros autobuses eléctricos de la red municipal. También se aprobó la licitación del arrendamiento del espacio exterior de los autobuses para su explotación publicitaria.

Barcia, por otro lado, presidió una reunión del consejo del Centro de Transportes –entidad compartida con el Principado– donde se aprobó una ampliación de cinco días en el proceso de selección de nuevo gerente.