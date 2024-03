El PP se moviliza ya en el Congreso y el Senado para exigir responsabilidades

El Partido Popular se ha movilizado en Madrid para intentar frenar, o por lo menos fijar responsabilidades, el cambio de proyecto de vial de Jove. Desde el Congreso ha movido ficha la diputada Mercedes Fernández y desde el Senado ha hecho lo propio Pablo González planteando ya una serie de preguntas e iniciativas.

"Se trata de conocer desde cuando se sabía que el proyecto no era viable y qué se hizo desde que se supo. Esta es la historia de una mentira; muy bien contada pero una mentira", criticaba ayer Mercedes Fernández. Justo el día en que se le daba respuesta a la pregunta formulada en febrero sobre el estado de ejecución presupuestaria a 2023 de los proyectos de los accesos a El Musel. Nada ejecutado sobre los 500.000 euros presupuestados para el tramo Lloreda-Veriña y unas obligaciones reconocidas de 438.688,92 euros sobre los dos millones presupuestados para el vial de Jove, en base a un proyecto que ahora se ha decidido no ejecutar por considerar que da lugar a riesgos inasumibles.

"Esto es una tomadura de pelo y una falta de respeto a los gijoneses. No me extraña que no estuviera el Ministro (por Óscar Puente y la reunión donde se comunicó el cambio al Ayuntamiento y el Principado) porque tiene mucha cara pero éste era un papelón importante", concretó la diputada que cargó también contra la ministra Raquel Sánchez "que algo tiene que decir porque faltó a la verdad".

La comparecencia en el Senado del propio Óscar Puente y de la SecretariaGeneral de Transporte Terrestre, Marta Serrano, es una de las iniciativas que lidera el popular Pablo González. Al tiempo que está ultimando una moción exigiendo que se mantengan las condiciones de soterramiento del actual proyecto y, de no ser así, que cualquier cambio sea consensuado territorialmente y que los retrasos generen compensaciones. Sin olvidarse de pedir que se depuren responsabilidades por los posibles errores cometidos en la tramitación. El objetivo de González es que los compromisos del Ministerio con Gijón se voten en el Senado, donde tiene mayoría el PP.

"Lo insultante es que esto jamás ocurriría en Cataluña o País Vasco. Pedro Sánchez nos pone el pie encima y el amigo Barbón no dice esta boca es mía", denunció el presidente del PP en Gijón.