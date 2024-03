Un niño de dos años, herido tras un atropello en La Calzada, en Gijón

Un niño de dos años fue trasladado al Hospital de Cabueñes tras resultar herido fruto de un atropello. Los hechos ocurrieron en la calle Martín, en el barrio de La Calzada, a alrededor de las ocho de la tarde. El crío irrumpió en la carretera cuando pasaba un coche, que no iba a una gran velocidad por lo que las lesiones no revisten gravedad. No obstante, el pequeño fue trasladado al hospital por precaución.